找到了！草屯8旬翁採筍失蹤11天 「跑山獸」垂降中寮山谷尋獲

捷克籍登山好手「跑山獸」義務加入搜尋84歲李姓老翁行列，搜尋第三天，21日傍晚尋獲李老先生，遺憾的是已明顯死亡。（跑山獸提供）

本月11日騎機車到草屯鎮坪頂山上的84歲李姓老翁，經警、消及民間搜救人員找尋11天，傍晚由「跑山獸」羅培德在中寮鄉龍岩村一處山谷找到人。據了解，「跑山獸」義務投入尋人第三天，傍晚從在地民眾指引一處「怪怪的地點」，他以繩索下降到山谷，即發現李老先生的遺體。

草屯鎮有三高和失智的李姓老翁，11日騎機車外出，外出前曾表示要到坪頂山上筍園採桂竹筍，外出後即失蹤，家人當天報警，包括警、消人員，神鷹山區搜救隊等民間單位全力搜救，16日在中寮鄉靠近草屯的山區草叢中找到老翁的機車，人則不知去向，搜救人員持續找尋多日，連搜救犬都出動，但仍無所獲。

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捷克籍登山好手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）不忍見「神鷹」弟兄們辛苦找尋多日，週一主動加入搜尋，週一、週二找了2天，昨日休息1天，今天下午再加入，傍晚即在中寮鄉龍岩村一處山谷找到人，遺憾的是老先生已過世，李老先生遺體及後續事宜已交由警方處置。

「跑山獸」的妻子羅勃．依婉指出，Petr找到人後跟她聯絡，告知下午有在地熱心民眾指出一處看起來「怪怪的」草叢，草叢下方就是山谷，從上方無法看到山谷底部，Petr以繩索垂降到最下方，果然發現李姓老翁躺臥在斜坡上，已明顯死亡。

搜救人員16日尋獲李老先生的機車。（民眾提供）

搜救人員群組傍晚即通報，「跑山獸」找到李老先生的遺體。（民眾提供）

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