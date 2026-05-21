恐怖人夫狂毆妻子、性侵、殺人未遂 法院還沒判刑已過世不受理

台中一名人夫對妻子犯下傷害、強制性交、殺人未遂等罪嫌，審理中卻在近日死亡，台中地院判決公訴不受理。（記者陳建志攝）

台中一名恐怖人夫，之前就有家暴紀錄，去年9月邀妻子唱KTV，發現他和男子互傳訊息，醋勁大發將妻子打得渾身傷，接著載妻子返回自己住處，違反意願強制性侵，又開車載她外出，途中強灌安眠藥，載她前往北屯一處停車場，趁她昏迷相偕輕生，所幸兒子發現報警尋獲救回，檢方依傷害、強制性交、殺人未遂將他起訴，不料台中地院正在審理中，人夫卻在5月11日過世，法院判決公訴不受理。

中檢起訴指出，這名人夫之前因對妻子家暴，法院已核發保護令，沒想到2025年9月21日中午，人夫邀妻子到一家KTV包廂唱歌，中途發現妻子和男性友人有訊息往來，醋勁大發，竟徒手掌摑妻子臉部、頭部，造成她後枕部挫傷疼痛、雙側顴骨挫傷瘀青、下巴挫瘀傷等傷勢。

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妻子被打後表示想返家休息，人夫開車載她回到自己住處，帶她到房間，趁兩人獨處，竟違反保護令，不顧妻子抵抗對她強制性侵得逞。妻子當天下午3點多，再次表達要回家，人夫卻開車往大坑風景區的方向，並在車上強行餵食安眠藥，接著開往北屯一處停車場，趁妻子昏迷時相偕在車上尋短，所幸兒子回家發現遺書報警，警方協尋在停車場車上發現兩人，趕緊將奄奄一息的人妻送醫救回一命。

人夫在檢警調查時，矢口否認有何違反保護令、殺人未遂等犯意，辯稱兩人是合意發生性行為，沒有違反妻子的意願，並說是妻子自己想要輕生，當時有問她確定嗎？妻子說確定，兩人才一起在車上輕生。

不過人夫的說法檢察官不採信，依傷害、強制性交、殺人未遂等罪嫌將他起訴。

台中地院查，檢方2025年12月起訴人夫後，他在今年5月11日已死亡，判決本件公訴不受理。

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