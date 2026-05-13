涉詐領助理費第3度被傳喚 北檢偵訊3小時高金素梅請回

高金素梅步出北檢前受訪。（記者劉詠韻攝）

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款，檢調另查出，她疑似透過人頭公司違法輸入中國製快篩試劑，並藉由其成立的「原住民多族群文化交流協會」向政府機關申請、詐領補助。台北地檢署今天第三度傳喚高金素梅到案說明，歷經約3小時訊問後獲請回，並於晚間近9時許離開北檢。

高金素梅涉嫌詐領補助款等案，北檢今年2月發動首波搜索後，當時聲押高金國會辦公室前主任、現任助理張俊傑獲准。

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高金素梅今晚步出北檢前受訪表示，「人生當中難免都會碰到非常大的困境，對我來講也是如此，但我一定會勇敢面對。」她並感謝助理團隊在案件風波期間，仍持續協助處理選民服務工作，也向一路上給予鼓勵的民眾致意，「我會繼續加油，謝謝大家。」對於媒體追問案情與檢調偵辦進度，她則未再多作回應，隨即搭車離去。

檢調今年2月曾兵分30路發動搜索、約談17名被告；2月11日凌晨，高金素梅在北檢複訊時因身體不適，因此先行請回並限制出境、出海；2月13日再度傳喚到案，經3.5小時偵訊後，檢方認定涉犯貪污治罪條例、刑法詐欺及偽造文書等罪嫌，諭知100萬元交保；其他被告如雲雅舜與4名前助理高智偉、林怡君、露子吉尤、呂俠各50萬元交保。

據悉，檢調原以國安法立案偵辦，後續追出涉貪情事，主要分為三大區塊：涉嫌利用人頭助理向立法院詐領補助費、違法輸入中國製快篩試劑且疑非供自用，以及透過「原住民多族群文化交流協會」向原民會及國營事業詐領補助款，全案朝利用職務機會詐取財物、醫療器材管理法及詐欺等罪嫌偵辦。

檢調查出，高金前辦公室主任、現任助理張俊傑疑為全案實際操盤者，並涉嫌利用女兒雲雅舜帳戶處理資金流向；雲雅舜則是知名歌手Matzka的妻子。檢調另掌握，張俊傑同時也是「原住民多族群文化交流協會」實際負責人，涉嫌指示助理代為領款，相關金流流向目前仍是檢調追查重點。

據了解，張俊傑疑以協會名義舉辦活動，向原民會及國營事業申請補助，甚至虛設活動請款，或與廠商聯手浮報經費。屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、金峰鄉代會主席高勤書、蘭嶼鄉代呂俠及南區服務處主任麥玲鳳等人，也疑涉提供不實名單，使張得以於疫情期間申請大批中國製快篩試劑輸台。

此外，北檢先前已向法院聲請延押張俊傑，台北地方法院裁准延長羈押禁見2個月，押期至6月10日。

北檢偵訊高金素梅3小時後請回。（記者劉詠韻攝）

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