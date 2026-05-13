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    首頁 > 社會

    女公關陪睡！網路愛情詐騙 AI聊天+真人狠詐10暈船男數百萬

    2026/05/13 16:49 記者劉詠韻、吳昇儒、邱俊福／台北報導
    網路愛情詐騙其餘被告陸續移送北檢。（記者劉詠韻攝）

    網路愛情詐騙其餘被告陸續移送北檢。（記者劉詠韻攝）

    檢警偵辦詐欺案，查出詐騙集團以AI變聲技術偽裝女性聲線，安排女公關與網友發展「戀愛關係」，誘騙被害人購買iPhone、Dyson吹風機等高價商品。消費累積到一定金額，再派女公關見面，甚至發生性關係，至少10人受害，損失達數百萬元。台北地檢署檢察官謝仁豪昨天指揮警方兵分23路搜索，拘提黃姓主嫌夫妻等17人到案，今天下午陸續移送北檢複訊。

    檢警調查，黃男2019年起與妻子及多名同夥共組網路愛情詐騙機房，集團分工細密，區分為攬客組、熟客組及公關組，其中，黃男妻子負責水房及洗錢。攬客組透過各大交友軟體尋找下手對象，利用修圖軟體將女子包裝成貌美女性，吸引被害人上鉤；建立初步信任後，再由熟客組接手經營關係。

    其中，集團成員透過AI變聲軟體，將男性聲音轉換成女性聲線，讓男員工或照片與本人不符的女員工，假冒公關小姐與被害人談情說愛，再藉機要求對方購買手機、黃金、Dyson吹風機，甚至美容護膚課程等高價商品。

    被害人完成匯款或購物，公關小姐透過網路拿著「禮物」拍照、錄影向被害人致謝；待對方投入金額達一定程度後，集團再安排公關小姐外出與被害人見面，進一步營造真實戀愛感。部分小姐為衝高業績，進而與「客戶」發生性關係。

    檢警查出，集團採底薪加獎金制度，依照收到的禮物及現金分潤旗下共有周姓等5名公關小姐，月收入均逾10萬元。直到後來10名被害人察覺，若未持續送禮，對方態度便明顯轉淡、甚至失聯，驚覺遭假交往真詐財後，因此報警處理。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    北檢昨指揮刑事局偵查第四大隊第三隊及中山分局兵分23路，前往黃男位於台北市中山區的機房及住處等地搜索，今下午陸續移送複訊。

    檢警調查，黃男自2019年起與妻子及多名同夥共組網路愛情詐騙機房。（記者邱俊福攝）

    檢警調查，黃男自2019年起與妻子及多名同夥共組網路愛情詐騙機房。（記者邱俊福攝）

    黃男妻子。（記者邱俊福攝）

    黃男妻子。（記者邱俊福攝）

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