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    首頁 > 社會

    高鐵站回收桶「撿」到提袋 彰化男噴6000元

    2026/05/13 09:34 記者顏宏駿／彰化報導
    女子上廁所，把提袋放在回收桶上，游男把它拿走，被告侵占，判罰6000元。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    女子上廁所，把提袋放在回收桶上，游男把它拿走，被告侵占，判罰6000元。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    彰化游男到彰化高鐵站坐車，經過垃圾回收桶時，見上面「丟」一個麻布提袋，他自稱「等半小時」沒人拿走，為「愛惜物品」便帶回家。豈料1個禮拜後接到警方的到案通知，因為他拿走的麻布提袋是劉女所有，劉女上個廁所，發現提袋不異而飛報警，游男被依侵占罪移送法辦，該案經過彰化地院審理，法官認為，游男欠缺尊重他人財產權之法治觀念，所為顯非可取，且犯後否認犯行，未見悔意，判處罰金6000元。

    該案判決書指稱，劉女去年5月19日把麻布提袋放在公廁入口的垃圾桶，從該提袋外即可看見裡面有東西，分別是外套1件、手套3副、泡麵1碗、脆麵1包、頸枕1個，她進入廁間時間是晚間10時54分，出來時是11時10分，提袋已不異而飛，她因此報警尋找。

    警透過監視器發現提袋被游男拿走，游男到案後表示，手提袋放在回收桶上，他以為是別人不要的東西，等著被回收。當時看了很久也等很久，以為那是別人不要的，該物品還新，所以就拿走了，他強調，自己很愛惜物品，東西好好的，但是放在回收桶上，等半小時沒人拿，就帶回家。

    劉女表示，她的手提袋外觀完整，且無拉鍊，一望即知提袋內尚有包裝完整之泡麵、衣物等物，並置放整齊，未參雜垃圾，被告侵佔她的物品。

    法官表示，被告當時已查看本案手提袋許久，並知悉其內物品具有一定經濟價值，將他人之物侵占入己，欠缺尊重他人財產權之法治觀念，所為顯非可取，且犯後否認犯行，未見悔意，判罰6000元。

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