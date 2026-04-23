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    台東縣議員王姷力涉貪助理費 移送喊冤：有人要我死得很難看

    2026/04/23 00:19 記者劉人瑋／台東報導
    王姷力（左）一臉倦容地說，早就有人私下放話要她死得很難看。（記者劉人瑋攝）

    王姷力（左）一臉倦容地說，早就有人私下放話要她死得很難看。（記者劉人瑋攝）

    國民黨籍台東縣議員王姷力被檢舉貪汙，檢調昨天（22日）早上向縣議會調集資料，同時以海巡鑑艇將她由綠島帶回，偵訊超過12小時，深夜送往地檢署。王姷力說，自己被檢舉貪汙助理費，「他們（檢舉人）早在私下放話『要我死得很難看』，覺得很冤枉」。

    一同被移送的還有王姷力家人，一行人陸續被帶往站查站、地檢，大多已請回，但其中仍有人「明知有重要證據，事情卻交代到一半就不講」，傳被當庭逮捕。而她的助理也多為家人，其中有家人說，「明明就問過綠島許多地方民代，家人可以成為助理，大家也這麼做，怎麼自己卻有事？」

    2024年6月，立法院三讀「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正案，縣市議員助理補助費上限由每月新台幣8萬元調升到16萬元。台東檢調單位日前接獲檢舉，指部分議員助理費疑有使用不當情形。

    王姷力有意競選綠島鄉長，這起事件勢必影響選情，有鄉親說，若事態演變嚴重「不會最後成同額競選吧？」也有人直接在台東地方臉書社團為她抱屈，認為王姷力是難得少見實際做事的議員，卻遭冤枉。

    王姷力幾天前曾私下說，已經有很多人針對她，「我擋了太多人的財路」。她在22日深夜被送入地檢署前則說，覺得很冤枉，也的確是被檢舉貪汙助理費，早就知道會有狀況「早就有人私下放話要我死得很難看了」。

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