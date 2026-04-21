為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉案逾百件被判499年 「苗栗最貪」鄉長温志強二審前潛逃調查局懸賞通緝

    2026/04/21 11:18 記者吳昇儒／台北報導
    調查局已將温志強列為「外逃通緝犯」，若民眾舉報其行蹤致緝捕到案，將可獲得檢舉獎金。（翻攝自調查局網站）

    調查局已將温志強列為「外逃通緝犯」，若民眾舉報其行蹤致緝捕到案，將可獲得檢舉獎金。（翻攝自調查局網站）

    苗栗縣前三灣鄉長温志強於2018至2021年任鄉長期間收賄，介入工程及人事案件逾百件，去年8月苗栗地院審結，共被判處499年2月徒刑，温及苗檢均提起上訴。二審開庭時，温未出庭，追查方知。因一審法官未實施境管，温已於同年10月逃往香港。調查局將温列為「外逃通緝犯」，若民眾舉報其行蹤致緝捕到案，將可獲得檢舉獎金。

    檢方調查，温志強任三灣鄉長期間介入百件工程及人事案件，收賄款項近1300萬元，去年被判刑後，温及苗栗地檢署均提起上訴。但因移審時，一審法官僅裁定温100萬元交保，未限制出境，温男在宣判後2個月內搭機離國，棄保潛逃。

    苗栗地檢署於今年1月9日對温志強發布通緝，調查局也將其列入「外逃通緝犯名單」，積極追緝中。

    依據法務部調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點，民眾若提供線索，協助外逃通緝犯，將可獲得獎金，名單則可於調查局網站中查詢，會標註通緝犯被通緝原因及可能潛逃地點，並依其刑度發放不同級數的獎金，最高可達100萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播