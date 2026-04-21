涉案逾百件被判499年 「苗栗最貪」鄉長温志強二審前潛逃調查局懸賞通緝

調查局已將温志強列為「外逃通緝犯」，若民眾舉報其行蹤致緝捕到案，將可獲得檢舉獎金。（翻攝自調查局網站）

苗栗縣前三灣鄉長温志強於2018至2021年任鄉長期間收賄，介入工程及人事案件逾百件，去年8月苗栗地院審結，共被判處499年2月徒刑，温及苗檢均提起上訴。二審開庭時，温未出庭，追查方知。因一審法官未實施境管，温已於同年10月逃往香港。調查局將温列為「外逃通緝犯」，若民眾舉報其行蹤致緝捕到案，將可獲得檢舉獎金。

檢方調查，温志強任三灣鄉長期間介入百件工程及人事案件，收賄款項近1300萬元，去年被判刑後，温及苗栗地檢署均提起上訴。但因移審時，一審法官僅裁定温100萬元交保，未限制出境，温男在宣判後2個月內搭機離國，棄保潛逃。

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苗栗地檢署於今年1月9日對温志強發布通緝，調查局也將其列入「外逃通緝犯名單」，積極追緝中。

依據法務部調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點，民眾若提供線索，協助外逃通緝犯，將可獲得獎金，名單則可於調查局網站中查詢，會標註通緝犯被通緝原因及可能潛逃地點，並依其刑度發放不同級數的獎金，最高可達100萬元。

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