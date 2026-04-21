桃園中壢燒臘店火警 62歲老闆瀕死救回

桃園市中壢區新中北路這家燒臘店，一早發生火警，店老闆被發現時已無意識脈搏送醫急救。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區新中北路、鄰近中原大學的1戶地上4層RC結構建築物，今（21）日上午8時12分發生火警，1樓為開店約10年的廣式燒臘店，現場燃燒1樓廚房廚具、大量濃煙往外竄升，桃園市消防局第二大隊獲報前往灌救，在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上已經無呼吸心跳，由華勛分隊救護車送往中壢天晟醫院醫治。

桃園市消防局共調派消防人員57名、消防車19輛、救護車2輛馳往灌救，火勢於上午8時25分控制、8時45分撲滅，現場燃燒面積約10平方公尺，至於起火原因、財損由消防火調、鑑識人員進一步調查。

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據陳姓鄰居表示，一早看到樓下店面在冒煙，有人大喊「失火了」，他立刻衝出家門逃生，自己是最近才搬過來，只知受困老闆平常是一個人在隔壁；也有鄰居饕客表示，這兩天心想要來買燒臘店買便當，沒想到今天竟然燒起來，只希望老闆人能平安、早日康復。

消防人員在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上已經沒有呼吸心跳，立即由救護車把人送往中壢天晟醫院醫治。（記者李容萍翻攝）

消防人員在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上無呼吸心跳。（記者李容萍翻攝）

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