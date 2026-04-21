為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園中壢燒臘店火警 62歲老闆瀕死救回

    2026/04/21 10:57 記者李容萍／桃園報導
    桃園市中壢區新中北路這家燒臘店，一早發生火警，店老闆被發現時已無意識脈搏送醫急救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區新中北路這家燒臘店，一早發生火警，店老闆被發現時已無意識脈搏送醫急救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區新中北路、鄰近中原大學的1戶地上4層RC結構建築物，今（21）日上午8時12分發生火警，1樓為開店約10年的廣式燒臘店，現場燃燒1樓廚房廚具、大量濃煙往外竄升，桃園市消防局第二大隊獲報前往灌救，在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上已經無呼吸心跳，由華勛分隊救護車送往中壢天晟醫院醫治。

    桃園市消防局共調派消防人員57名、消防車19輛、救護車2輛馳往灌救，火勢於上午8時25分控制、8時45分撲滅，現場燃燒面積約10平方公尺，至於起火原因、財損由消防火調、鑑識人員進一步調查。

    據陳姓鄰居表示，一早看到樓下店面在冒煙，有人大喊「失火了」，他立刻衝出家門逃生，自己是最近才搬過來，只知受困老闆平常是一個人在隔壁；也有鄰居饕客表示，這兩天心想要來買燒臘店買便當，沒想到今天竟然燒起來，只希望老闆人能平安、早日康復。

    消防人員在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上已經沒有呼吸心跳，立即由救護車把人送往中壢天晟醫院醫治。（記者李容萍翻攝）

    消防人員在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上已經沒有呼吸心跳，立即由救護車把人送往中壢天晟醫院醫治。（記者李容萍翻攝）

    消防人員在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上無呼吸心跳。（記者李容萍翻攝）

    消防人員在1樓發現62歲楊姓老闆倒在地上無呼吸心跳。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播