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    台東深夜離奇車禍！貨車卡樹幹駕駛斷腿逃生 傷重送醫急救

    2026/04/20 01:29 記者劉人瑋／台東報導
    駕駛疑似奮力脫困、趴伏路邊待援。（民眾提供）

    駕駛疑似奮力脫困、趴伏路邊待援。（民眾提供）

    台東縣台9線昨深夜發生一起嚴重車禍，一輛貨車在撞向路邊後，車頭卡在樹幹間，駕駛左腿粉碎性骨折，置身車外。由於目前駕駛傷勢嚴重仍在急救，民眾與警消對駕駛為何會在車外推測不一，不知是他早被拋出，或是拖著斷腿拚命爬出車外待援。警方正進一步釐清其身分及肇事原因。

    昨深夜10時30分左右，台9線龍過脈段南下前往市區方向發生嚴重車禍，一輛貨車不知何故駛出車道，最後卡在路邊的2棵樹幹與水泥牆間。

    據附近民眾表示，肇事的是位男性駕駛，駕駛座已被撞到變形，最慘的是駕駛的左腿已經粉碎性骨折、痛苦不堪。民眾推測他應是忍痛爬出車外待援，「也是很讓人敬佩了，希望平安無事」。但警消據現場環境則認為，這種情況要能爬出實在太難，駕駛被拋出車外可能性較大。

    救護人員抵達後發現，駕駛傷勢相當嚴重，不僅左手前臂骨折、左大腿出現開放性骨折，左腳也有明顯變形情況，且意識混亂，情況危急，隨即緊急送往台東馬偕醫院搶救。

    警方表示，由於駕駛已送醫急救中，目前尚在調閱相關畫面並試圖與其家屬聯繫，肇事原因仍待進一步釐清。又由於該路段多處連續彎道，且昨晚天雨路滑，駕駛人務必提高警覺、減速慢行，以避免憾事發生。

    駕駛到院後神智清醒，但腿部傷勢十分嚴重。（民眾提供）

    駕駛到院後神智清醒，但腿部傷勢十分嚴重。（民眾提供）

    駕駛疑似奮力脫困、趴伏路邊待援。（民眾提供）

    駕駛疑似奮力脫困、趴伏路邊待援。（民眾提供）

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