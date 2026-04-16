白沙屯媽進香逾46萬香燈腳隨行 警政署長慰勞苗警辛勞

內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞。（圖由警察局提供）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖今年南下北港進香，報名隨香人數破46萬人，創歷史新高。內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞，並對同仁專業表現與維護治安成果給予高度肯定。

張榮興表示，面對龐大人潮，警方事前即縝密規劃交通動線，並透過多元管道加強宣導，引導信眾安全參與。活動期間，員警自清晨至深夜持續投入交通疏導、人車管制及維安工作，確保整體秩序順暢，讓信眾能安心徒步進香，展現高度效率與專業。

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除慰勉基層同仁外，張榮興亦關心警察局新建工程進度，指示應以前瞻視野規劃，克服困難加速推動，打造兼具科技化與舒適性的智慧辦公環境，提升整體治安能量與工作效率。

在打擊犯罪方面，張榮興肯定刑事警察大隊於安居專案期間，查獲毒品分裝與改造槍械據點，成功查扣毒品原料、電子菸設備及改造槍枝等證物，展現強力執法成果。

此外，張榮興也提出多項工作重點，包括因應今年九合一選舉提前部署維安，嚴防黑幫及暴力介入；持續強化酒駕與毒駕查緝，確保用路人安全；並針對網路購物詐騙案件攀升，調整打詐策略，以保障民眾財產安全。

內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞，並對同仁專業表現與維護治安成果給予高度肯定。（圖由警察局提供）

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