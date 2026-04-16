為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    白沙屯媽進香逾46萬香燈腳隨行 警政署長慰勞苗警辛勞

    2026/04/16 15:59 記者彭健禮／苗栗報導
    內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞。（圖由警察局提供）

    內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞。（圖由警察局提供）

    苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖今年南下北港進香，報名隨香人數破46萬人，創歷史新高。內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞，並對同仁專業表現與維護治安成果給予高度肯定。

    張榮興表示，面對龐大人潮，警方事前即縝密規劃交通動線，並透過多元管道加強宣導，引導信眾安全參與。活動期間，員警自清晨至深夜持續投入交通疏導、人車管制及維安工作，確保整體秩序順暢，讓信眾能安心徒步進香，展現高度效率與專業。

    除慰勉基層同仁外，張榮興亦關心警察局新建工程進度，指示應以前瞻視野規劃，克服困難加速推動，打造兼具科技化與舒適性的智慧辦公環境，提升整體治安能量與工作效率。

    在打擊犯罪方面，張榮興肯定刑事警察大隊於安居專案期間，查獲毒品分裝與改造槍械據點，成功查扣毒品原料、電子菸設備及改造槍枝等證物，展現強力執法成果。

    此外，張榮興也提出多項工作重點，包括因應今年九合一選舉提前部署維安，嚴防黑幫及暴力介入；持續強化酒駕與毒駕查緝，確保用路人安全；並針對網路購物詐騙案件攀升，調整打詐策略，以保障民眾財產安全。

    內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞，並對同仁專業表現與維護治安成果給予高度肯定。（圖由警察局提供）

    內政部警政署署長張榮興於昨（15）日下午前往苗栗縣警察局，慰勉員警執行進香活動勤務辛勞，並對同仁專業表現與維護治安成果給予高度肯定。（圖由警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播