惡房東張淑晶聲請再審竟催法官 被自身辯護律師阻止

知名惡房東張淑晶。（記者楊心慧攝）

知名惡房東張淑晶坑殺房客，被害人多達百人，坑殺房客55人的部分，案經一、二審依14個誣告罪判5年6月徒刑定讞；坑殺78名房客，二審另案依19個誣告罪判8年6月徒刑，詐欺等罪1年2月得易科罰金。張淑晶提再審，高院今開訊問庭，辯護律師提出調卷要求，張淑晶則催法官何時能閱卷？其律師也忍不住阻止，並說「尊重法官好不好，法官也很辛苦，要處理很多事，應耐心的等待，別催法官」。

本案由多位大學生、單親媽媽等人組成自救會，控訴租屋時被房東張淑晶坑殺，受害人多達百人，張淑晶卻惡行反告房客偽造文書罪、詐欺罪。

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檢方查出，2014年間，張淑晶簽約時拿自己打字列印、載有「連帶保證人」欄位的租賃契約，對房客佯稱「拿父母姓名或可以找到你的人」、「如果租金不付，跑掉了，可以找到你的人」或「聯絡人」，導致房客在親友未知情況下，簽下親友姓名、電話作為連帶保證人。

張淑晶事後若與房客起租賃糾紛，便控告房客，並以連帶保證人資料將親友列入同案被告，檢方認定張淑晶涉犯誣告罪。

一審新北地院、二審高等法院痛批張淑晶明知房客多為年輕學子或經濟弱勢之人，法律知識也薄弱，卻施以話術騙取連帶保證人資料，目的只是為了獲取個人利益藉故提告，無端害房客、連帶保證人接受刑事偵查，同時嚴重耗費國家資源予以重判。

張淑晶提起再審，高院今開訊問庭，其辯護律師主張，過去租賃契約散布在各地檢署，當時有部分租賃契約沒閱到卷，也無法從一、二審判決確認，因此無法確認是房客的字跡還是張淑晶的，閱完後便可以提起新事證，其他再審理由則如書狀中所載。檢察官則表示，聲請再審無理由，請予以駁回。

法官諭知候核辦、張淑晶還監，會再通知代理人閱卷，但庭訊結束後，張淑晶又追問法官何時能閱卷，張淑晶的辯護律師忍不住阻止她，說「尊重法官好不好、法官也很辛苦，要處理很多事」，要她耐心等待，但張淑晶又開始碎念，律師則強調事情要一件件處理，下週再找時間去看她。

知名惡房東張淑晶。（記者楊心慧攝）

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