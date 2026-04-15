撿屍女同事速賠60萬和解！女反悔提告 男下場曝光

撿屍示意圖。（情境照）

在工廠工作的男子阿庭，介紹1名女同事到另1家新公司服務，兩人相約吃晚飯喝酒慶祝，餐敘後女方不勝酒力、意識不清，被男方載到台南1家汽車旅館乘機性侵得逞。案發後阿庭很快賠女方60萬元、雙方並寫和解契約，女方原答應不再提刑、民事告訴，但後又提出刑事告訴。台南地院判阿庭1年10月徒刑、緩刑5年，緩刑期內須付保護管束。

判決指出，受害女子因過往公司同事阿庭（化名）幫忙介紹獲得新公司的工作職務，兩人相約聚餐慶祝，阿庭於2024年4月5日下午6點許駕車搭載女方到台南市1家釣蝦場用餐、喝酒。

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直到當晚8點半許，阿庭與女方吃完飯離開釣蝦場，女方因喝酒醉意識不清、體力不支，由阿庭扶上其座車並見有機可乘、就開車載女方到台南北區1家汽車旅館入住709號房。阿庭利用女方酒醉、難以表達意願，無法抗拒之際，脫去女方全身衣物、親吻嘴、撫摸胸部及下體，並以自己性器官進入女方下體、性侵得逞。

阿庭坦承其犯行。法官查知案發後第2天（4月7日），阿庭即與女方達成和解，並依約給付60萬元賠償金給女方。和解書並記載男方向女方道歉及賠償和解金後，女方原諒男方並拋棄對男方的刑、民事任何請求主張。

法官勘驗阿庭認罪與女方和解過程的錄音檔部分內容，得知女方曾對阿庭說「讓你不用刑事責任、不用進去關，那你應該多付點吧，我也不想要毀了你，你有家庭、有小孩都是無辜的，對，我們不會再提其他民事求償與刑事訴訟」。

台南地院合議庭指雙方確簽立此和解契約，女方同意依約原諒阿庭犯行；但雙方訂定和解契約後另衍生出其他事端，女方才向檢方提出刑事告訴。但既然雙方和解契約未經撤銷、仍屬有效，考量男方很快支付賠償金給受害女、達成和解，女方也同意依約原諒阿庭，情節有憫恕之處，依乘機性交罪對阿庭減輕量刑1年10月，並給予緩刑5年、緩刑期內須付保護管束的自新機會；此案還可上訴。

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