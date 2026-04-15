男性侵賠60萬和解！女提告成罪 律師：公訴罪無從選擇

律師江信賢（見圖）指公訴罪案件，檢警單位知悉後須依法偵辦，受害人沒有拋棄告訴權的問題。（江信賢事務所提供）

律師江信賢表示，常在電視或社會上聽到有人說要拋棄刑事告訴權、不再提出刑事告訴等說法。但這樣說法並不符合法律規定，所謂刑事告訴權是屬於憲法與法律賦予的權利，如同生命、健康的權利，不得任意拋棄，也沒有拋棄的規定，這樣的說法，在法律上是不生效力的。

江信賢說明，刑法對犯罪的規定有兩種訴追條件，1種是告訴乃論、另1種是非告訴乃論（即民間常說的公訴罪）。告訴乃論取決於被害人在犯罪發生後6個月內是否提出告訴，如事先說要拋棄，若還在6個月的告訴期間內，當然可以反悔再提告。

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他舉例說，若被害人與被告間真有達成和解，正確作法應該是由被害人提出告訴，然後馬上撤回告訴。亦即簽立和解書時，要同時簽署告訴狀及撤回告訴狀，因為法律規定告訴乃論罪提出告訴後，若撤回告訴，就不能再次提告。

至於非告訴乃論（公訴）罪，江信賢指出因事涉公益，以妨害風化或強制性交罪相關規定，均屬於公訴罪，只要檢警偵辦單位知悉犯罪，均要依法偵辦，不是被害人可以自由選擇，被害人沒有拋棄告訴權的問題、也沒有提告後又撤回的問題，如果被害人反悔於和解後再度提告，法官只能依法審酌，不受和解書的拘束。

以本案為例，因為案發後雙方馬上達成和解，且受害女也明確表示不願意追究被告相關刑事責任，除非當時和解時，有尚未考量的其他因素，否則，縱使被害人違反和解約定再度提告，法官就是依法裁判。此案法官考量雙方已和解、受害人獲得補償等因素諭知被告男阿庭緩刑，是符合實務的作法，堪認妥適。

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