法院認證！柯文哲由「木可」取得政治獻金挪己用 匯給兒子244萬買股票

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院重判17年。完整判決書今（10日）出爐，判決書揭露柯文哲如何利用木可公司將錢挪為己用，甚至還從木可帳戶匯450萬元到柯文哲的銀行帳戶，並由柯的妻子陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬元，用來買股票、基金。

判決指出，柯文哲等人另涉以「肖像權授權金」名義侵占政治獻金1500萬元，政治獻金制度是為避免捐款淪為候選人私人財產，候選人於競選期間使用自身肖像進行宣傳，原屬常見且合理的選舉行為，不應反向向競選總部收取授權費用，否則形同將政治獻金轉為個人收入，違背制度目的。

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北院合議庭指出，柯文哲於2024年總統選舉期間，透過其實質掌控的木可公司，先與該公司簽立肖像權授權契約，再由木可公司與競選總部簽訂授權委託合約，形成「由候選人授權公司、再由公司授權競選總部」架構，該安排在實質上等同候選人向自己競選團隊收取授權金，悖於常理。

合議庭認定，相關契約於競選總部成立當日即簽署，未見競選團隊有充分討論與評估，且授權費用約定為「不超過營業總額10%」，計算方式模糊，賦予當事人高度操作空間。

在資金流向部分，判決記載，競選總部分多次將1500萬元自政治獻金專戶匯入木可公司帳戶，木可公司後續再轉匯至柯文哲個人帳戶。如柯文哲的帳戶，分別在2023年12月20日、2024年1月19日、2024年5月24日，收到木可公司100萬元、150萬元、200萬元的匯款，顯見巧立名目侵占民眾捐獻的政治獻金無訛。

合議庭發現，收到款項後，陳佩琪前往銀行，替用柯文哲的帳戶，轉匯244萬元至兒子柯傅堯的帳戶，用以購買基金、股票使用，顯示柯文哲將政治獻金款侵占私用之不法意圖。

合議庭判定，候選人於競選期間使用肖像進行宣傳屬常態，政治獻金亦具公益性質，不得轉為個人利益。惟柯文哲等人透過轉授權機制，營造肖像權授權的商業外觀，實際上將政治獻金轉入其掌控的木可公司，再回流至個人，藉此規避政治獻金法規範，成為柯文哲可隨意運用之公司或私人財產。

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