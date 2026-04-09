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    絕對能源吸金50億千人受害 檢調再拘提3大營運長

    2026/04/09 20:28 記者劉詠韻／台北報導
    「絕對能源」集團負責人邱志豪。（資料照）

    「絕對能源」集團負責人邱志豪。（資料照）

    絕對能源涉嫌以發行甲種、乙種特別股權名義，向316名投資人詐騙吸金2.7億元；檢調警另查出，主嫌邱志豪等人又創設DeFi平台，以媒介放貸為名，涉嫌再詐騙吸金逾50億元，受害者逾千人。持續溯源追查，北檢今天（9日）再發動搜索，拘提李姓、高姓、潘姓等3名營運長及6名業務到案，全案將朝違反銀行法等方向偵辦。

    絕對能源集團2023年起架設投資理財網站，頻繁舉辦說明會，對外宣稱公司從事虛擬貨幣與潔淨能源技術投資，標榜「保本高獲利」，投資甲種特別股年利率25％、乙種特別股年利率高達42％，以股票作為憑證，實際上以「後金養前金」方式持續吸金，累計金額逾2.7億元。

    去年12月，北檢已依違反銀行法等罪起訴邱男等人，對邱等高層與核心幹部求處6年至18年不等徒刑，其中邱男求刑18年、吳男16年，另對絕對能源公司求處罰金1億元。

    檢調警追查，邱男除以前述手法吸金外，另於2022年至去年間推出虛擬貨幣借貸方案，要求投資人以現金或泰達幣購買集團發行的TBT虛擬貨幣，透過DeFi平台簽訂智能合約，宣稱可撮合放貸、由另一虛擬貨幣EGT幣作為擔保，月息高達3％至7％；TBT及EGT幣實際上均無相當價值，整體運作僅屬吸金幌子，初估受害近千人，吸金規模逾50億元。

    檢察官林小刊今天指揮調查局台北市調查處、大安分局，搜索李姓營運長等人居所與辦公處所共9處，並拘提李姓被告等9人到案說明，預計今晚及明天上午陸續移送北檢複訊。

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