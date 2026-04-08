板橋語言治療師涉猥褻8童 衛福部：最重恐廢照、列狼醫平台揭露

衛福部醫事司說，最重可依「語言治療師法」廢止執照。行政處分可先於司法判決，未來若確認違規，也將納入性平專區，也就是俗稱的「狼醫查詢平台」公告。（擷取自衛福部官網）

新北市議員黃淑君近日於議會質詢揭露，有家長指控，板橋區某診所一名男性語言治療師，涉嫌在診療過程中猥褻甚至性侵多名孩童行，警方已掌握至少8名孩童受害，嫌犯已羈押。衛福部醫事司指出，地方衛生局今天就已到診所蒐證調查，最重可依「語言治療師法」廢止其執照，並要求診所加強管理。行政處分可先於司法判決，未來若確認違規，也將納入性平專區，也就是俗稱的「狼醫查詢平台」公告。

醫事司副司長劉玉菁受訪說，該名行為人目前已遭收押禁見，現正羈押於看守所中，短期內不可能接觸病患。她指出，新北市衛生局已於今天到涉案診所現場蒐證，後續將依調查結果，決定行政處分，最重可依「語言治療師法」第33條廢止其執業執照。

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劉玉菁說明，衛福部也已發函要求新北市衛生局強化兩大重點措施。首先，須加強對該診所的督導責任，確保醫療機構善盡對所屬醫事人員的管理義務；其次，要求在調查期間對該名治療師採取必要限制措施，包括不得接觸病患，以防止潛在風險持續擴大。

針對外界關心嫌犯是否已離職，劉玉菁說，目前尚未接獲衛生局回報相關資訊，但由於當事人已被羈押，實際上不具備執業可能。她也補充，未來若確認涉及性平案件，無論最終是司法判決或行政處分結果，都將依法公告於相關性平專區，供社會查詢。

對於是否需等待司法判決後才公布名單，劉玉菁指出，一般而言會待判決結果出爐後處理，但行政處分程序相對較快，地方衛生局可依調查事證先行做出停業或其他處分，再進一步決定是否廢照。

她強調，《語言治療師法》第33條明確規範，若醫事人員於執業過程中有違規或不當行為，主管機關可依情節輕重處以罰鍰、停業，甚至廢止執照。此次案件屬社會大眾關注的輿情事件，地方衛生局已加快處理速度，迅速啟動調查程序。

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