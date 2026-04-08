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    男開豪車飄移自撞電桿 警拖下毒蟲查扣喪屍菸油

    2026/04/08 17:39 記者吳仁捷／新北報導
    新北市王姓男子今天凌晨駕駛一輛凌志LM休旅車，在路上飄移，隨後自撞電線桿，被警方查獲吸食依托咪酯毒品，身上也起出毒菸油、菸彈，將他依法送辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市王姓男子今天凌晨駕駛一輛凌志LM休旅車，在路上飄移，隨後自撞電線桿，被警方查獲吸食依托咪酯毒品，身上也起出毒菸油、菸彈，將他依法送辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲今凌晨傳出一輛凌志LM豪車，先在路上飄移，通過路口後又一路斜向路肩直撞電線桿，早起民眾見狀，大吃一驚報案，警方獲報趕抵，發現肇事駕駛語無倫次，將他拖下車後，口齒不清、精神恍惚，在他背包內發現兩罐菸油、菸彈，化驗後赫見依托咪酯陽性反應，警方對王姓駕駛毒篩，也呈現陽性反應，赫見他邊吸喪屍毒品邊開車，除查扣毒品、車輛，更將王嫌送辦，續追毒品來源。

    這起車禍發生在今天凌晨4時，蘆洲區中正路一帶，當時一輛黑色凌志LM在路上緩慢飄移，引起晨運民眾關切，但沒幾秒，這台LM滑過路口後，一路傾斜，直到撞上路邊電線桿才停下，目擊民眾連忙報案處理。

    警方獲報到場，查證為26歲王姓男子駕車肇事，但王嫌肇事後，不但沒逃跑，而是在車內恍神，警方詢問他為何車禍，王男竟精神恍惚、口齒不清，沒有酒氣，明顯構成毒駕情形，警方將王男施以唾液快篩、採尿，快篩呈現依托咪酯陽性反應。

    警方更在王嫌持有肩背包內，查獲菸油2罐、菸彈2顆，（菸油重約46公克；菸彈重約17公克），初驗呈現依托咪酯陽性；由於王嫌意識不清，警詢後，依毒品條例、公共危險罪移送新北地檢偵辦，續追毒品來源。

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    新北市王姓男子今天凌晨駕駛一輛凌志LM休旅車，在路上飄移，隨後自撞電線桿，被警方查獲吸食依托咪酯毒品，身上也起出毒菸油、菸彈，將他依法送辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市王姓男子今天凌晨駕駛一輛凌志LM休旅車，在路上飄移，隨後自撞電線桿，被警方查獲吸食依托咪酯毒品，身上也起出毒菸油、菸彈，將他依法送辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方在王姓男子車內查獲毒菸油、菸彈（見圖），將他依法送辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

    警方在王姓男子車內查獲毒菸油、菸彈（見圖），將他依法送辦，溯源毒品。（記者吳仁捷翻攝）

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