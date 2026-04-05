基隆廟口夜市毒駕撞店家波及4人 孕婦、祖孫倆路過受輕傷

陳姓男子今天傍晚駕車，失控撞擊基隆廟口夜市愛四路店家。（記者林嘉東翻攝）

首次上稿18:44

更新時間19:39

又傳毒駕！基隆市仁愛區基隆廟口夜市愛四路，今天（5日）下午5時許驚傳1輛黑色轎車先擦撞東北麵食館招牌，再推撞品都串燒前餐車，最後停在品都串燒門口，不僅撞壞店家招牌、餐車，還造成1名女騎士與3名行人受傷。警方獲報趕抵查出，肇事駕駛為有吸毒前科的陳姓男子；經施以唾液快篩，呈吸食安非他命毒品反應，將依法將他移送究辦。

基隆市消防局今天下午4時49分獲報，基隆市仁愛區愛四路品都串燒前發生汽車失控撞到商家門前招牌、行人與機車事故，消防隊員趕抵發現，除了1名女騎士受傷外，還有3名行人，分別為1名孕婦、阿嬤及孫女，還好4人均意識清楚，僅受輕傷，已由消防隊員送往基隆醫院救治。

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轄區基隆市警一分局延平街派出所趕抵調查事故原因，初步排除酒駕，但發現46歲的陳姓駕駛為轄區列管的毒品人口，立即為他進行唾液篩檢，篩檢出呈現施用安非他命毒品的陽性反應，將他依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

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陳姓男子今天傍晚駕車，失控撞擊基隆廟口夜市愛四路店家，撞傷1名女騎士、1名孕婦，以及一對祖孫。（記者林嘉東翻攝）

警方隨後對陳男進行唾液快篩，呈現安非他命毒品反應。（記者林嘉東翻攝）

基隆市陳姓男子車頭卡在商家門口招牌與攤位間，不僅撞壞店家招牌，還造成1名女騎士與3名行人受傷。（記者林嘉東翻攝）

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