男子騎車到台中典當「鏡鐘」 老闆出借1200元盼暫度難關

鏡鐘上有早期「國大代表敬賀」的字眼。（民眾提供）

一名男子騎機車來到台中，想典當有「國大代表敬賀」字樣的鏡鐘，張姓當舖老闆檢視後坦言，這類物件在市場上幾乎沒有流通性，若以純商業角度評估，並不具抵押價值，不過見男子遠道而來、神情焦急，最後象徵性借出1200元，希望助對方暫度難關。

男子表示，近期經濟陷入困境，急需現金周轉，家中僅剩這面鏡鐘可典當。典當品看似不起眼、卻充滿年代感的「鏡鐘」，物件上半部為圓形石英時鐘，下方則是長形鏡面，外框以金屬包覆，鏡面略帶斑駁痕跡，兩側還印有「恭賀誌慶」及「國大代表敬賀」等紅字。

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不過張老闆說，當舖面對的多是黃金、3C產品等高流動性物品，像這種帶有時代印記老件並不常見，「有些東西未必值錢，但背後都有故事。」他也坦言，做生意固然要考量風險，但在能力範圍內，仍願意偶爾幫人一把。

事實上，這類鏡鐘早期很常見，許多新開張店家或是新居落成時，因兼具實用與裝飾功能鏡鐘，常是地方人士或民意代表致贈的賀禮，多半擺放門口或櫃檯旁，方便看時間與整理儀容，有民眾回憶，小時候到理髮廳剪髮，店內幾乎都會擺著這樣的鏡鐘。

也有人表示，在鐘錶行、雜貨店或冰果室前經常可見，「一看到就知道是老店」，隨著現代裝潢風格轉變，鏡鐘逐漸淡出日常，近年復古風潮興起，這類承載記憶的物件再度受到關注，仍具有一定收藏與裝飾價值，甚至成為營造懷舊氛圍的熱門元素。

張姓當舖老闆坦言「老鏡鐘真的不好脫手，但也不忍心讓對方白跑一趟。」（民眾提供）

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