假交易虛幣搶奪400萬元未遂案 北市警再逮姊弟檔另追藏鏡人

31歲郭姓男子10日下午攜帶400萬元鉅款交易虛擬貨幣，出面的19歲黃姓男子意圖強搶，郭男死命護住。大同分局警方循線追緝，12日在台中市緝獲黃男。（記者劉慶侯翻攝）

31歲郭姓男子10日下午攜帶400萬元鉅款，與人相約在台北市民權西路交易虛擬貨幣，出面的19歲黃姓男子噴灑辣椒水意圖強搶，郭男死命護住。大同分局警方循線追緝，12日在台中市緝獲黃男，23日再逮捕尤姓姊弟，警方研判幕後還有藏鏡人，將再深入追緝中。

警方表示，郭男是在網路社群看到換幣廣告，多次聯繫商談交易虛擬貨幣泰達幣，雙方約好10日下午3點在台北民權西路巷弄內，以400萬元購買1200枚泰達幣。

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郭男當天依約到場，出面的卻是名19歲黃姓男子，意圖強搶鉅款，還噴灑辣椒水，郭男死命抵擋，黃嫌見遲遲無法得手，又怕被過往民眾發現，放棄作案，搭計程車逃逸。

轄管大同分局獲報，全面調閱街頭監視畫面追緝，查出黃男身分，得知他藏匿在朋友家。警方12日南下台中拘提，緝獲黃男到案，依搶奪未遂罪嫌帶回偵訊後移送法辦。

警方根據證供和線索，懷疑在台中經營檳榔攤的尤姓女子，與她在打零工的弟弟，兩人疑似也有參與，23日持拘票帶回偵訊，翌日移送士林地檢署複訊。尤女原被諭知以10萬元交保、尤弟飭回，但尤女覓保無著，檢察官後改為無保請回。檢警不排除尚有主嫌未到案，將進一步追查幕後藏鏡人。

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