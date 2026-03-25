3/25 今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北、高雄

3月25日開獎的今彩539頭獎開出2注，獎落新北、高雄。（本報合成）

3月25日開獎的今彩539頭獎開出2注，由新北市板橋區幸福路41號的「長旺彩券投注站」及高雄市楠梓區德民路1000之1號1樓的「寶多多彩券行」開出，每注可各得800萬元。

第115000075期今彩539中獎號碼為「03、13、31、33、36」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共303注中獎，每注可得2萬元；參獎共7619注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7579注中獎，每注可得50元。

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第115000075期39樂合彩中獎號碼為「03、13、31、33、36」。四合共開出6注，每注可得21萬2500元；三合共420注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0138注中獎，每注可得1125元。

第115000075期3星彩中獎號碼為「620」。壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第115000075期4星彩中獎號碼為「4917」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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