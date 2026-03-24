為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    小三通單幫客疑行李超重失序 金門港務處送辦、滋事者列拒載黑名單

    2026/03/24 21:33 記者吳正庭／金門報導
    小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑行李超重託運遭拒，高聲咆哮還辱罵工作人員。（金門縣港務處提供）

    小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑行李超重託運遭拒，高聲咆哮還辱罵工作人員。（金門縣港務處提供）

    金門縣港務處今天表示，23日有多名小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑因行李超重託運遭拒而情緒失控，不僅高聲咆哮還辱罵工作人員，甚至動手毀損場站設備；港務處除協請港警依毀損等罪嫌送辦外，並列出拒載黑名單，追究到底，捍衛執法尊嚴。

    有旅客說，當時有多名帶著大批行李的旅客，應是常跑兩岸的單幫客，辦理通關時，疑因行李超重與現場工作人員口角；工作人員說，是根據船公司的航行安全，要求旅客行李必須依規定託運，該批單幫客一時情緒失控，對著工作人員高聲咆哮「這是人民的地方，服務人民吔」，還步步進逼公務櫃台。

    隨著這批單幫客大聲喧嘩，旅客排隊一度「卡關」，還有人發現「只來了1名女性港警」，擔心事態嚴重，警力單薄，所幸爭端沒有擴大。

    影片上網，有人直批「全力支持嚴辦！鬧事者拒載」、「太囂張了，規定27公斤就要遵守⋯⋯船發生問題後悔莫及」、「如果在大陸海關胡鬧，絕對吃不了、兜著走」。

    浯江輪渡有限公司總經理蔡森和說，依規定每名旅客隨身及託運行李得攜帶27公斤，超重10公斤以內，每公斤加收20元；被攔查的旅客因行李超重，基於航安，嚴正向當事人說明。

    金門縣港務處長許嘉興說，場站各項通關手續及標準都有法規依據，目的就是在維護航行安全與旅客權益，港務處對於此類挑戰公權力的暴力行為「絕不寬貸」。現場多名旅客的行為已涉觸犯刑法妨害公務、毀損罪嫌，另涉違反社會秩序維護法；港務處除要求高雄港務警察總隊金門港中隊究辦到底，對於違反規定的旅客將依規定列入拒載黑名單，等候交通部航港局裁示，捍衛公務執行尊嚴。

    小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑行李超重託運遭拒，高聲咆哮還辱罵工作人員。（金門縣港務處提供）

    小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑行李超重託運遭拒，高聲咆哮還辱罵工作人員。（金門縣港務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播