小三通單幫客疑行李超重失序 金門港務處送辦、滋事者列拒載黑名單

小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑行李超重託運遭拒，高聲咆哮還辱罵工作人員。（金門縣港務處提供）

金門縣港務處今天表示，23日有多名小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑因行李超重託運遭拒而情緒失控，不僅高聲咆哮還辱罵工作人員，甚至動手毀損場站設備；港務處除協請港警依毀損等罪嫌送辦外，並列出拒載黑名單，追究到底，捍衛執法尊嚴。

有旅客說，當時有多名帶著大批行李的旅客，應是常跑兩岸的單幫客，辦理通關時，疑因行李超重與現場工作人員口角；工作人員說，是根據船公司的航行安全，要求旅客行李必須依規定託運，該批單幫客一時情緒失控，對著工作人員高聲咆哮「這是人民的地方，服務人民吔」，還步步進逼公務櫃台。

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隨著這批單幫客大聲喧嘩，旅客排隊一度「卡關」，還有人發現「只來了1名女性港警」，擔心事態嚴重，警力單薄，所幸爭端沒有擴大。

影片上網，有人直批「全力支持嚴辦！鬧事者拒載」、「太囂張了，規定27公斤就要遵守⋯⋯船發生問題後悔莫及」、「如果在大陸海關胡鬧，絕對吃不了、兜著走」。

浯江輪渡有限公司總經理蔡森和說，依規定每名旅客隨身及託運行李得攜帶27公斤，超重10公斤以內，每公斤加收20元；被攔查的旅客因行李超重，基於航安，嚴正向當事人說明。

金門縣港務處長許嘉興說，場站各項通關手續及標準都有法規依據，目的就是在維護航行安全與旅客權益，港務處對於此類挑戰公權力的暴力行為「絕不寬貸」。現場多名旅客的行為已涉觸犯刑法妨害公務、毀損罪嫌，另涉違反社會秩序維護法；港務處除要求高雄港務警察總隊金門港中隊究辦到底，對於違反規定的旅客將依規定列入拒載黑名單，等候交通部航港局裁示，捍衛公務執行尊嚴。

小三通旅客在金門港旅運中心辦理通關，疑行李超重託運遭拒，高聲咆哮還辱罵工作人員。（金門縣港務處提供）

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