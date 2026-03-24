驚險！台北市民大道凌晨機車擦撞轎車旋轉180度 後車急煞

37歲盧姓男騎士今日凌晨騎車行經台北市大安區市民大道，在準備右轉敦化南路時，疑似未注意右側路況，與同向直行的轎車發生擦撞。（記者鄭景議翻攝）

37歲盧姓男騎士今日凌晨騎車行經台北市大安區市民大道，在準備右轉敦化南路時，疑似未注意右側路況，與同向直行的轎車發生擦撞，導致機車失控旋轉近180度才煞停，後方車輛見狀緊急煞車，幸未釀成連環碰撞。大安分局警方獲報趕抵現場，所幸盧男僅右腳輕微受傷且不願就醫，詳細肇事責任歸屬仍待進一步釐清。

警方調查，今日凌晨一名30歲許姓男子駕駛轎車，沿著市民大道4段第2車道向東行駛。此時，同向車道由37歲盧姓男子騎乘的機車正準備向右轉入敦化南路1段，卻疑似在轉彎過程中疏於觀察右側來車動態，導致機車右側車身與許男的轎車發生碰撞。

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撞擊發生後，盧男的機車在路口劇烈打轉，轉了將近180度後才在車道上煞住，場面相當驚險。由於深夜視線較差且事發突然，行駛在後方的多輛車輛紛紛緊急煞車迴避，所幸並未造成二次事故。警方到場後，確認雙方車輛僅有輕微車損，許男並未受傷，盧男則僅有右腳輕微擦挫傷，他在現場表示傷勢無礙，婉拒由救護車送醫。

員警在現場觀察，兩名駕駛均無酒味或酒容，經雙方同意後未實施酒精呼氣測試。經查，許男與盧男的駕籍資料均正常。由於本起事故造成人員受傷，警方現場完成採證與測繪紀錄後，全案依A2類交通事故成案處理。

大安分局呼籲，駕駛人行經路口或欲變換車道轉彎時，應確實減速慢行並多方留意周遭路況。警方提醒，深夜行車視線受限，轉彎車應優先禮讓直行車先行，確認安全無虞後再行通過，以避免因視線死角或判斷失誤釀成交通意外，共同維護道路行車安全。

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