為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    前採購人員涉收賄近百萬 北市大：個人行為、配合司法調查不護短

    2026/03/24 10:50 記者董冠怡／台北報導
    檢察官經漏夜偵訊後，認定查男涉犯貪污治罪條例中的不違背職務收受賄賂罪，諭令70萬元交保，並限制出境、出海。（記者吳昇儒攝）

    檢察官經漏夜偵訊後，認定查男涉犯貪污治罪條例中的不違背職務收受賄賂罪，諭令70萬元交保，並限制出境、出海。（記者吳昇儒攝）

    國立台北市立大學總務處前採購人員查振漢涉嫌於2018年至2023年間，利用驗收權限，以每件5%比例向廠商索賄，涉及標案約5至6件，不法所得近百萬元，以70萬元交保。北市大今（24）日回應，是個別人員的個案行徑，校方全力配合司法調查，絕不護短。

    北市大回應指出，對媒體報導學校往年工程採購案件涉索賄一事，深感遺憾。報導所涉情事屬個別人員的個案行為，相關人員已退休，相關情事對現行教學、研究及行政運作均無影響，校務運作正常，也將秉持「勿枉勿縱」原則，全力配合檢調機關依法調查，並已提供相關卷證，按相關法令及程序辦理，絕不護短。

    北市大表示，學校一向秉持廉潔、透明與依法行政原則，尊重檢調機關依法行使職權，已在第一時間配合提供案件相關卷證及必要資料，協助案件依法查明。將持續強化同仁廉政教育及各項採購作業監督機制，落實行政中立與廉潔紀律，防杜類似情事發生。後續如有依法得對外說明事項，會適時對外說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播