前採購人員涉收賄近百萬 北市大：個人行為、配合司法調查不護短

檢察官經漏夜偵訊後，認定查男涉犯貪污治罪條例中的不違背職務收受賄賂罪，諭令70萬元交保，並限制出境、出海。（記者吳昇儒攝）

國立台北市立大學總務處前採購人員查振漢涉嫌於2018年至2023年間，利用驗收權限，以每件5%比例向廠商索賄，涉及標案約5至6件，不法所得近百萬元，以70萬元交保。北市大今（24）日回應，是個別人員的個案行徑，校方全力配合司法調查，絕不護短。

北市大回應指出，對媒體報導學校往年工程採購案件涉索賄一事，深感遺憾。報導所涉情事屬個別人員的個案行為，相關人員已退休，相關情事對現行教學、研究及行政運作均無影響，校務運作正常，也將秉持「勿枉勿縱」原則，全力配合檢調機關依法調查，並已提供相關卷證，按相關法令及程序辦理，絕不護短。

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北市大表示，學校一向秉持廉潔、透明與依法行政原則，尊重檢調機關依法行使職權，已在第一時間配合提供案件相關卷證及必要資料，協助案件依法查明。將持續強化同仁廉政教育及各項採購作業監督機制，落實行政中立與廉潔紀律，防杜類似情事發生。後續如有依法得對外說明事項，會適時對外說明。

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