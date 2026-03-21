生母阻繼母收養喊心痛！2兒反擊：連我們名字都寫錯

兩兄弟聲請繼母收養，但生母痛心拒絕。兄弟指控，生母自幼離家且頻繁討錢，連名字都寫錯。法官認生母未盡教養義務，裁定准許繼母收養。（記者王捷攝）

兩名成年兄弟向台南地院聲請由繼母收養，生母痛心請法官考慮身為母親的感覺。兄弟反控，父親生病後生母帶走財產離家，他們一度沒錢吃飯，生母連他們的名字都寫錯，國中打工時又打電話來要錢。法官最終准許繼母收養。

繼母與兩兄弟生父於2011年結婚。生父過世後，繼母與兩名成年繼子簽署收養契約，並取得配偶同意，向法院聲請認可。兩兄弟向法官表示，繼母從國小開始照顧他們，視如己出，並未再生育其他子女，他們期盼透過合法程序，未來能扶養照顧繼母，讓繼母晚年有依靠。

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生母於審理時提出異議，收到收養通知時很震撼，收養不只情感上的認同，是已經完全改變親子的關係，這對一個媽媽來說是多心痛的一件事情，她沒辦法同意，她傳訊息給兒子，也都沒有回應，請法院審慎衡量成年人是否有收養的必要性。

兩兄弟說，生母在父親生病時離家，帶走所有錢、房子與車，他們連吃飯錢都沒有，國小時生母半年到一年見一次面，國中後常打電話來，都是為跟生父要錢，他們國中開始打工，所以生母也跟他們要錢，生母連他們的名字都會寫錯。

台南地方法院認為，收養成立後將停止與原生父母權利義務，原則上要經原生父母同意。但民法規定，若父母對子女未盡保護教養義務，得例外免除同意權，保障被收養者權益。

繼母長年承擔母職，與兩兄弟建立深厚情感依附，雙方有成立法律上親子關係真意，符合收養制度目的，裁定准許收養。

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