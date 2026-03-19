2億威力彩再摃龜！3/19今彩539頭獎開1注 800萬獎落南投

3月19日開獎的第115000070期今彩539，頭獎開出1注，獎落南投。（本報合成）

3月19日開獎的第115000070期今彩539，頭獎開出1注，由南投縣埔里鎮北門里北環路32號1樓的「財運到彩券行」開出；第115000023期威力彩頭獎則摃龜。

第115000023期威力彩中獎號碼為「第一區：09、13、14、18、31、34，第二區：01。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共26注中獎，每注可得2萬元；伍獎共202注中獎，每注可得4000元；陸獎共1226注中獎，每注可得800元；柒獎共2601注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3696注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8287注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2223注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第115000070期今彩539中獎號碼為「05、23、25、30、37」。頭獎開出一注，可得800萬元；貳獎共255注中獎，每注可得2萬元；參獎共8997注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1751注中獎，每注可得50元。

第115000070期39樂合彩中獎號碼為「05、23、25、30、37」。四合開出5注，每注可得21萬2500元；三合共417注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6939注中獎，每注可得1125元。

第115000070期3星彩中獎號碼為「190」。壹獎共87注中獎，每注可得5000元。

第115000070期4星彩中獎號碼為「1178」。壹獎共26注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩等中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法