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    「蜘蛛人」現身！喝嗨太吵擾鄰報警 台中2逾期移工翻窗掛6樓

    2026/03/18 15:42 記者許國楨／台中報導
    4名越南籍移工聚在順和八街一處7樓民宅內飲酒聊天，因酒後談興正濃，音量越來越大，引發附近住戶不滿報警，警方一查發現其中有3人是越南籍逾期停留移工。（警方提供）

    4名越南籍移工聚在順和八街一處7樓民宅內飲酒聊天，因酒後談興正濃，音量越來越大，引發附近住戶不滿報警，警方一查發現其中有3人是越南籍逾期停留移工。（警方提供）

    台中市西屯區一棟大樓昨（17）日下午驚傳高空驚魂！有民眾直擊2名男子竟掛在5、6樓外牆，像電影《蜘蛛人》般緊貼牆面不敢動彈，場面驚險萬分，警方與消防隊趕抵時也被眼前畫面嚇了一跳，原來，這場「高空特技」竟是逾期滯台移工為了躲避查緝而上演的荒唐一幕。

    據了解，當時屋內共有4名越南籍移工聚在順和八街一處7樓民宅內飲酒聊天，因酒後談興正濃，音量越來越大，引發附近住戶不滿報警，第六分局工業區派出所於下午5時許接獲報案，立即派員前往了解。

    員警抵達後正準備查訪，不料屋內氣氛瞬間緊繃，其中2名移工因逾期停留，見警方敲門心虛，竟翻窗往外逃逸，2人雙手抓住窗框、腳踩牆面，整個人貼在外牆上，小心翼翼沿著牆面移動，遠看宛如「真人版蜘蛛人」，在5至6樓之間的外牆上僵持不動。

    這一幕恰好被員警發現，警方抬頭一看，只見2人掛在半空中進退兩難，稍有不慎就可能墜落，立即通報消防局到場協助，消防人員迅速派遣工業區、犁份與西屯分隊共4車13人趕赴現場待命，準備隨時救援，在警方不斷勸說下，2名移工最終不敢再硬撐，才慢慢沿著外牆爬回窗內，驚險場面才告一段落。

    警方隨後進行查證，現場共3名越南籍移工逾期停留，包括53歲陳姓男子逾期8個月、20歲潘姓男子逾期3個月，以及38歲黎姓男子逾期約1個月，依法帶回派出所調查，並移請移民署專勤隊後續處置。

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