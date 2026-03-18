全球頂尖搜救訓練營屏東特搜登場 8國菁英400人次參與

「PARATECH UNIVERSITY」今年亞洲首場訓練在屏東縣政府消防局特搜大隊基地登場，會中邀請「FAST Board 救援板」產品設計者兼訓練教官Eric Allen從美國來台親自指導，提供教科書級別的實戰經驗傳承，與會學員專注聽講學習。（記者羅欣貞攝）

全球搜救頂尖殿堂「PARATECH UNIVERSITY」今年亞洲首場訓練活動，3月16日至明（19）日，在屏東縣政府消防局特搜大隊基地登場，這場國際級救援盛事匯聚來自美國、英國、土耳其、日本、韓國、泰國、馬來西亞及地主台灣等8國專業搜救菁英齊聚，同場交流最頂尖的救援技術，400人次參與，學員們直呼收穫很大。

屏東縣政府表示，PARATECH UNIVERSITY是國際頂尖的全球搜救技術訓練機構，今年亞洲場首站即選定屏東，相當難得，不但象徵屏東的特搜基地設施與救援實力獲得國際高度肯定，更展現台灣消防與世界頂尖救援體系緊密連結的成果。透過跨國的交流訓練，讓消防人員得以直接觀摩世界各國的最新救援技術與實務經驗，進一步強化面對重大與複合型災害的應變與處置能力。

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屏東縣消防局特搜大隊大隊長陳世鴻表示，此次訓練活動規劃多項專業核心課程，包括重型車禍救助與穩定、倒塌建築物支撐系統、重物搬移實務操作及工具實驗室技術介紹等，機會相當難得。

為嘉惠國內搜救隊員，屏縣消防局本（3）月16日至3月18日特別為台灣消防弟兄加開標準課程，特別邀請「FAST Board 救援板」產品設計者兼訓練教官、美國賓州費城消防隊員Eric Allen來台，指導消防員們實地操作特製的救援板，演練如何在狹窄的環境與樓梯間，快速正確的搬運、救援受困的消防人員。

屏東縣政府消防局強調，未來將持續以屏東作為國際消防專業交流的重要基地，積極引進國際資源與多元救援經驗，持續精進消防救災量能，攜手守護民眾生命與財產安全。

受訓的消防人員演練利用「FAST Board 救援板」搬運救援受困火場或災難現場的消防員。（記者羅欣貞攝）

受訓學員在Eric Allen指導下演練利用「FAST Board 救援板」搬運受困的消防員上下樓梯。（記者羅欣貞攝）

全球搜救頂尖殿堂「PARATECH UNIVERSITY」跨越半個地球，今年亞洲首場訓練活動選定於設備完善的屏東縣政府消防局特搜大隊基地舉行。（記者羅欣貞攝）

全球頂尖搜救訓練營在屏東特搜基地舉行，匯聚8國菁英提升救災量能。（記者羅欣貞攝）

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