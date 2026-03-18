遭女子掌摑 台中律師公會理事長爆：曾揚言要殺我被法院漠視

全國律師聯合會今號召律師到司法院抗議，昨天遭掌摑的吳中和到場還原昨天狀況。（記者楊心慧攝）

台中一名46歲林姓女子，因涉傷害3名女律師案昨開庭，台中律師公會到場聲援，未料開庭前，林女竟在走廊掌摑理事長吳中和。全國律師聯合會今號召律師到司法院抗議，昨天遭掌摑的吳中和到場還原昨天狀況，並表示2月林女就在法庭上和法官揚言要殺他，但台中地院及法官沒任何處置，若當時採強制處分，後續暴力事件恐可避免，如今台中地院仍不對林女採取任何強制處分，放任她離開。

全國律師聯合會理事長李玲玲、副理事長蔡順雄、秘書長林俊宏、吳中和，以及多名律師，今天中午到司法院抗議，最後由李玲玲交給司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞聲明書。

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吳中和表示，他與公會秘書長今年2月因關心林女涉傷害3名女律師而到場聽庭，當時林女就轉頭看他們，並情緒失控，要求他與秘書長報姓名，並拿手機對著他們拍照，這已違反法庭規定，他當場向法官反應，請法官命法警檢查手機、刪除照片，但法官並無任何處置，反而要他們先離開法庭。

當時在法庭外，吳中和竟聽到林女在庭內揚言要「把他們抓回來、我要當場殺了他們」，他質疑法院仍未即時處置，亦未依現行犯逮捕，林女最終自由離開。事後詢問，法官表示，被告是女性，如果用強制力會違反比例原則，所以沒有處理，至於恐嚇將報請院長處理，顯見處置消極。吳質疑，若當時即採強制處分，後續暴力事件恐可避免。

吳中和談起昨天的狀況，他表示昨與律師、媒體在法庭外等候時，林女突然衝出，要求交出記者名單，他沒回應、僅往後退，隨即上前掌摑他一巴掌，力道大到現場的人都有聽到；儘管律師要求依現行犯逮捕，法警卻僅安撫被告，未立即處置，甚至制止在場人員拍攝。

吳中和說，開庭時，林女在庭內又不配合、咆哮，法官最後以影響秩序為由改成不公開審理，把律師跟記者全部請出法庭，整個過程，法院都沒有對林女採取任何強制處分，她最後還是自由離開。

吳中和強調，自己已報案並提告，此舉不僅為個人，更是為維護司法信任與律師執業安全，呼籲相關制度應全面檢討。

全國律師聯合會今號召律師到司法院抗議，昨天遭掌摑的吳中和到場還原昨天狀況。（記者楊心慧攝）

全國律師聯合會今號召律師到司法院抗議，昨天遭掌摑的吳中和到場還原昨天狀況。（記者楊心慧攝）

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