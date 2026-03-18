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    詐團車手面交350萬！彰化婦告車手 法院判賠全額還要付利息

    2026/03/18 13:00 記者陳冠備／彰化報導
    林姓車手擔任詐騙集團車手被逮，被害人向其提起民事求償訴訟，彰化地院審理，認為林男應負連帶賠償責任，判決應賠償350萬元，並加計年利率5％利息。 （記者陳冠備攝）

    林姓車手擔任詐騙集團車手被逮，被害人向其提起民事求償訴訟，彰化地院審理，認為林男應負連帶賠償責任，判決應賠償350萬元，並加計年利率5％利息。 （記者陳冠備攝）

    彰化一名何姓婦人誤信假投資詐騙，去年面交350萬元現金後才驚覺受騙，事後向負責收款的林姓車手提起民事求償訴訟。彰化地方法院審理，認定林男參與詐騙集團分工，雖未取得全部贓款，仍須負連帶賠償責任，判決應賠償何女350萬元，並加計年利率5％利息。

    判決書指出，林姓被告於民國2024年4月間，加入通訊軟體Telegram暱稱「秋香」等人所屬的詐欺集團，擔任俗稱「車手」的面交取款角色。該集團成員先透過LINE，以「賴建成」、「政哲」等暱稱向何婦佯稱，可加入「2024創造未來趨勢」股票投資群組，並下載「天剛投資APP」進行投資獲利，導致何婦陷入錯誤。

    同年4月14日中午，何婦依指示在彰化市住處附近，將350萬元現金當面交給前來取款的林姓車手，林男則交付一張偽造的「天剛投資股份有限公司」收款單據給何婦。事後何婦才驚覺受騙報警。

    彰化地院審理指出，林男雖未實際施用詐術，但其分擔提領款項的車手工作，與詐騙集團其他成員屬共同侵權行為人，應對被害人負連帶賠償責任。由於林男在監服刑且表明不願到庭辯論，法官經審酌相關事證後，判決林男應賠償何女350萬元，並自2025年11月11日起至清償日止，按年利率5％計算利息。全案仍可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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