桃園市去年交通事故、行人死亡率雙降 「每10萬人死傷數」3年減少378人

桃園市去年交通事故數據下降，市府持續透過執法、優化交通工程、宣導等面向強化交安。（桃園市交通警察大隊提供）

桃園市長張善政今（18）日於市政會議公布去年桃園市交通事故及行人死亡數據，前者減少46人，後者減少11人，皆是全國下降最多縣市。

張善政表示，根據交通部統計，去年桃園市「交通事故30日死亡人數」較前1年減少46人，行人事故死亡人數較前年減少11人，皆是全國減少最多的；另，「每10萬人死傷數」交通安全重要指標，在2023年是2741人，市府採用各種政策作法後，2024年降至2546人，去年再降至2363人，每年以超過7%的比例減少，若比較去年與2023年的數字，桃市每10萬人死傷下降378人，下降比率13.79%，兩項指標也都是六都第一。

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至於事故熱點與高風險時段的事故率，透過加強執法等政策後，減少了16.63%，同時桃市也是全國最早推動機車駕訓補助的城市，已有超過1萬9000名市民受惠，2024年機車死傷人數減少6500人，降幅達12.8%。

張善政說，桃園市人口數及車輛數都在成長，交通越來越繁忙，在整體大環境壓力下，相關數據仍能穩定下降，確實不易，將持續從工程、執法、教育等面向，打造以人為本的道路環境，包括設置行人庇護島、偏心左轉道、優化行人號誌等。

桃園市警察局交通警察大隊長林東星表示，除第一線強化各項交通執法與安全宣導作為，透過精準分析事故成因與違規態樣，將警力有效部署於事故熱點路口與高風險時段，針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、不停讓行人及未依規定轉彎等重點違規加強執法，從源頭降低事故發生機率，將加強與交通局、工務局等單位橫向聯繫機制，優化交通工程措施。

另於交安宣導方面採「分齡分眾」原則，持續深入校園、社區及企業辦理交通安全教育活動，並透過社群媒體與多元宣導管道，將最新交安資訊與實際案例分享給市民，提升民眾安全意識。

桃園市去年交通事故數據下降，市府持續透過執法、優化交通工程、宣導等面向強化交安。（桃園市交通警察大隊提供）

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