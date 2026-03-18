不滿陳情未果蛋砸健保署大門 男辯「增添色彩」被罰1萬2000

台北地院外觀。（資料照）

梁姓男子因為不滿父親住院的健保給付遲遲未有進展，於去（2025）年9月30日前往健保署陳情未果，隨後便購買雞蛋返回對著健保署大門丟擲。梁男認為，自己並無造成標誌汙損，稱自己是在幫健保署「增添色彩和創意」。台北地方法院認為，無論梁男出發點為何，均應循正當法律途徑表達訴求，認其行為已達滋擾公共場所安寧秩序之程度，依違反社會秩序維護法裁定罰鍰新台幣1萬2000元。

去年7月21日民眾黨曾號召支持者至民進黨中央黨部前集結反罷免，未料在活動結束以後竟有人闖入綠營中央黨部丟雞蛋砸招牌，影片曝光以後，其中1名當事人更被網紅四叉貓揪出是曾在2024年擔任民眾黨林口黨部副主任李道翔，李道翔最終被判處拘役50日。同年9月30日，父親住院的梁男，因對健保署不滿，也採用同樣的方式表達訴求遭到法辦。

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警詢時，梁男否認犯行，稱在丟雞蛋前有先針對父親住院健保給付事件前往健保署陳情，因台北業務組數月以來均無回覆陳情，且當時出面洽談人士態度傲慢、沒有結果，於是在他離開健保署後，隨即去購買雞蛋並返回丟擲。梁男認為，自己沒有造成標誌汙損，稱「因當時健保署門口本來就有彩繪，我是另外在幫他們增添色彩和創意」。

北院認為，無論出發點為何，梁男均應循正當法律途徑或其他合法方式表達訴求，而非以朝健保署門口丟擲雞蛋之方式作為解決紛爭之用，足認梁男主觀上有藉端滋擾住戶之故意且其行為已踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許之合理範、客觀上已妨害他人之正常活動，而達滋擾公共場所安寧秩序之程度，難認有何正當理由，裁定罰鍰1萬2000元。

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