恐怖女婿細故掌摑岳母、釘死房門禁錮還放火企圖殺人 桃院判處8年8月徒刑

桃園市61歲鄭姓男子因細故掌摑岳母、釘死房門關人，又縱火企圖燒死岳母，桃園地院審結將他判處8年8月徒刑。（記者余瑞仁攝）

桃園市蘆竹區61歲鄭姓男子與高齡岳母長期不睦，去年7月間掌摑岳母20多下，更持鐵鎚及釘子將她臥室房門釘死，隨後朝室內縱火企圖索命，所幸妻子及時發現要求滅火，未釀成悲劇。桃園地方法院審理後，認定鄭男行徑惡劣且具有明確殺人意圖，依殺人未遂罪判處8年徒刑，另犯傷害等罪判處8月徒刑、得易科罰金。

判決指出，鄭男於去年7月21日晚間因故與岳母爭吵，而動手掌摑岳母臉頰20多下導致受傷，隔日中午趁岳母在房內休息時，持鐵鎚、釘子將其臥室房門釘死，剝奪其行動自由，同日下午，鄭男見岳母試圖持螺絲起子鑿孔脫困後，竟用汽油沾濕紙張點火塞入洞口，導致臥室火勢延燒，所幸妻子見狀哭求，鄭男才持滅火器撲滅火勢。

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蘆竹警分局南崁派出所接獲報案逮捕鄭男帶回派出所留置時，鄭男還在拘留室內徒手破壞監視器，經警方訊後移送桃園地檢署偵辦，檢察官調查時，從鄭男手機通訊軟體發現他曾傳送「沒有把人燒死在裡面我還是不甘心」、「想把她幹掉了」等訊息，足見其主觀上具有殺人犯意，偵結依殺人未遂、傷害、毀損公物等罪嫌起訴。

桃園地院審理認為，鄭男身為受害人女婿，只因故對岳母心生不滿，而為掌摑傷害及縱火殺人未遂行為，無視他人生命安全，也對公共危險影響非輕，另被捕後還破壞派出所監視器，所為應予非難，近日審結依殺人未遂罪將他判處8年徒刑，傷害及毀損公物部分應處8月徒刑、得易科罰金。可上訴。

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