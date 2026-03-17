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    首頁 > 社會

    領40萬卻拿不出裝潢估價單？詐團「教戰守則」曝光

    2026/03/17 15:16 記者王捷／台南報導
    56歲江女誤信假投資，赴銀行提領40萬元並謊稱裝潢用途，幸遇二分局員警巡簽關懷，及時識破騙局，成功保住積蓄。（民眾提供）

    56歲江女誤信假投資，赴銀行提領40萬元並謊稱裝潢用途，幸遇二分局員警巡簽關懷，及時識破騙局，成功保住積蓄。（民眾提供）

    江姓女子疑似陷入投資詐騙，要領出現金時，騙集團誆她，秘密投資不能讓外人知道，要用「房屋裝潢」欺騙行員，剛好遇到警二分局員警巡簽至銀行，主動加入關懷，成功拆穿假投資騙局，保住江女積蓄。

    56歲的江女昨天上午到銀行領40萬元，江女填寫提款單時神情不自然，面對行員關懷提問用途時，她按照詐騙集團事先教導的說詞，堅稱款項用於住家裝潢修繕。當行員詢問是否有工程合約或估價單據可供備查時，江女卻閃爍其詞，無法提供任何證明，異常舉動隨即引起行員與保全注意。

    剛好海安派出所警員郭柏宏、陳朝曦、楊信霆等3員執行巡邏勤務至該銀行巡簽，保全人員見狀立即反映，員警隨即加入關懷。起初江女仍執意提款，在員警耐心勸說並詢問近期是否有與陌生人聯繫後，才卸下心防出示手機紀錄。內容顯示她加入名為「乾元e信再線」的群組，「營業員」不僅誘騙投入資金，更詳細指導提款遇詢問時務必以裝潢為藉口。

    員警當場指出，這是典型的假投資真詐騙。詐團為規避銀行監控機制，常要求被害人編造買車、修繕等理由。江女看到相關案例後，驚覺落入圈套，慶幸40萬元未被騙走，向二分局員警及行員致謝。二分局呼籲，投資應透過合法管道，切勿輕信通訊軟體的致富神話。若要求提款隱瞞用途或教導應付說詞，絕對是詐騙，有疑慮應立即撥打165專線查證。

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