2通緝犯毒駕遇攔檢加速逃 雄警圍捕再查獲毒品

駕駛呂男員警拉下車壓制。（民眾提供）

高雄市苓雅區昨（16）日深夜發生警方圍捕拒檢逃逸轎車的驚險場景，員警騎機車沿四維三路一路鳴笛尾隨1輛白色轎車，最後警網於興中一路與仁德路口攔到車輛，以警棍破窗強拉駕駛呂男（47歲）下車，並於附近超商逮到趁亂逃下車的乘客孫男（52歲），呂男不僅涉嫌毒駕，還在車上及孫男身上被找到毒品依托咪酯。

苓雅分局成功所指出，昨晚10點半左右，執勤員警於四維三路與林森二路口見1輛白色轎車未開大燈，於是上前提醒並要求駕駛呂男靠路邊停車受檢，呂男先是假意配合，指剛吃飽飯要回家，卻突然加速逃逸，員警遂一路尾至興中一路與仁德路口攔獲白車，並立即以警棍破窗，將車上男駕駛強勢壓制逮捕。

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車上另一名乘客孫男趁機下車徒步逃逸至路旁的超商，支援員警發現後立即上前逮捕，警方隨後查出呂、孫2人分別為毒品、搶奪通緝犯，並於孫男身上起獲疑為二級毒品依托咪酯粉末2包，同時在車內腳踏墊起獲依托咪酯煙彈1顆。

警方表示，呂男與孫男依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，2人通緝部分另解送歸案。另駕駛呂男拒檢逃逸過程中涉犯多項交通違規，包括未依規定使用燈光、危險駕車、拒檢逃逸、毒駕，合計最高罰鍰為18萬9600元，當場移置保管車輛，吊扣汽車牌照2年並吊扣駕照1年至2年。

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員警攔獲逃逸拒檢的白色轎車，並破窗要求駕駛下車。（民眾提供）

白色轎車乘客孫男趁機逃至附近超商，仍被支援警力逮捕。（民眾提供）

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