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    詐團「DMT」轉接境外詐騙電話 民接「借錢」電話務必求證

    2026/03/16 23:45 記者陳建志／台中報導
    刑事局中打破獲詐騙話務機房，起出「數位式移動節費設備（簡稱DMT）」。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打破獲詐騙話務機房，起出「數位式移動節費設備（簡稱DMT）」。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打前年在彰化縣破獲詐騙集團機房，查扣「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」，向上溯源並查出電信商偽冒申辦預付卡後，提供「DMT」機房使用，詐團除利用此設備節省電信費，主要是將境外打來的訊號重導回台灣行動網路，使民眾誤以為接獲國內來電，降低戒心因而受騙，警方提醒民眾接獲親友借錢或假檢警電話，務必進行查證。

    刑事局中打第二隊隊長陳昭谷表示，詐騙集團為了降低被警方查獲的風險，多將發話端設在國外，但如果透過正常的通信管道，民眾接到電話會顯示是境外電話，將會讓民眾提高戒心，為了降低民眾戒心，因而在國內設立「DMT」話務機房進行轉接。

    陳昭谷指出，詐騙集團會以DMT設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙訊號重導回台灣行動網路，讓民眾誤以為接獲國內來電，因而降低戒心進而受騙轉帳，且因都是亂槍打鳥，一天可能要撥打數千通，透過此設備可自動搜尋與民眾相同的電信公司「網內互打」，節省電信費用。

    陳昭谷表示，一台「DMT」約可插8至32張SIM卡，詐團利用取得的人頭卡撥打詐騙電話，除製造斷點，降低被警方查獲的風險，若民眾發現詐騙通報165遭斷話，也可以立刻更換新的人頭卡繼續行騙。

    陳昭谷提醒，詐騙集團透過「DMT」撥打詐騙電話，再以「猜猜我是誰」、「假檢警」等方式，假冒親友借錢，提醒民眾若接獲可疑電話，可打電話向親友查證，或撥打165反詐騙諮詢專線確認，以免受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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