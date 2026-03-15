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    疑禮讓行人嚇到後方騎士自摔釀二次車禍 基隆駕駛還涉肇逃

    2026/03/15 12:47 記者吳昇儒／基隆報導
    莊男駕駛的白色車輛為禮讓行人緊急剎車，後方許姓騎士剎車不及自摔。（記者吳昇儒翻攝）

    莊男駕駛的白色車輛為禮讓行人緊急剎車，後方許姓騎士剎車不及自摔。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市莊姓駕駛11日上午開著白色轎車行經中正路某巷口時突然煞車，後方的34歲許姓機車騎士嚇到自摔倒地，莊男未確定有無肇責就直接駛離。許男被路人扶到路旁，沒想到隔沒多久，70歲許姓老翁騎車經該處又撞上倒地的機車；該事故共造成2傷。警方約談莊男到案後，目前朝肇事逃逸、傷害等罪嫌偵辦。

    警方初步調查，莊姓駕駛於案發當時，疑似為了禮讓行人，突然剎車，尾隨在右後方的許姓機車騎士疑未保持安全車距，跟著急煞，不慎自摔當場倒地。

    莊男無視事故，直接駕車離去，留下34歲許男倒在現場，隨後在路人的協助下，先安置在路旁；民眾擔心機車橫倒在馬路上發生危險，還特別在機車後方擺放三角錐，以免發生二次車禍。

    未料，隔了37分鐘後，70歲的許姓老翁騎乘機車行經該處，疑似恍神沒注意到三角錐及倒地的機車，直接騎車往車頭撞去，也跟著倒地受傷。

    警方目前已約談莊姓車主到案說明，釐清案發當時狀況，雖兩車主指出於案發時車輛是否有接觸無法確認，但因與發生事故有因果關係，全案仍朝肇事逃逸、傷害等罪偵辦。

    基隆市警察局交通隊副隊長李文雄表示，在道路行駛時，務必保持安全車距，倘若不幸發生車禍事故，為了避免危害後方交通及造成二次事故，可以利用粉、蠟筆或是石頭畫出車輛發生事故時的位置，並用手機拍下當下畫面，就可以暫時移置車輛。倘若擔心影響警方採證，要在後方擺放三角錐，如在市內道路應放置於30公尺後方，方有警戒效果。

    許姓老翁沒注意到路上三角錐，撞上許男機車後倒地。（記者吳昇儒翻攝）

    許姓老翁沒注意到路上三角錐，撞上許男機車後倒地。（記者吳昇儒翻攝）

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