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    首頁 > 社會

    毒駕慣犯再犯不改一審僅判6月 高院改加刑期

    2026/03/15 09:18 記者楊心慧／台北報導
    台北市男子楊意誠曾有施用毒品前科，卻未警惕再次施用毒品並駕車上路。（示意圖）

    台北市男子楊意誠曾有施用毒品前科，卻未警惕再次施用毒品並駕車上路。（示意圖）

    台北市男子楊意誠曾有施用毒品前科，卻未警惕再次施用毒品並駕車上路，檢察官依公共危險罪提起公訴，一審台北地院去年10月判處6月徒刑。檢察官提起上訴，高等法院認為檢方上訴有理由，楊男有施用毒品前科，仍未戒除惡習並再次毒駕，改判7月徒刑。

    判決書指出，楊男因公共危險案件遭檢察官起訴，於法院準備程序中坦承犯行，經告知簡式審判程序並聽取公訴人與被告意見後，法院裁定改以簡式審判程序審理。楊男尿液檢驗呈毒品陽性反應，嗎啡濃度均遠高於行政院公告的標準濃度值，足認對交通安全具有危害。

    一審基隆地院認為，楊意誠曾有施用毒品前科，仍未警惕，約束己身行為，徹底戒除施用毒品的惡習而再犯本案，又其明知毒品對人的意識能力具有影響，施用毒品後駕車具高度危險性，卻仍不恪遵法令行為實屬不當。

    基隆地院審酌，考量楊男犯後坦承犯行，並衡酌犯罪動機、手段、駕駛情形及其智識程度、家庭經濟狀況等因素，量處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

    一審判決出爐後，檢方認為判決過輕、提起上訴，並指楊男三度施用毒品、3次毒駕密集發生在短短7個月內（2016年3月9日、2024年9月24日、2025年3月間），顯見楊男對用路人安全缺乏尊重，不僅守法意識及行為控制力不佳，對刑罰反應力低落，原審量刑顯然過輕，請撤銷原判決。

    高等法院認為，楊男去年3月7日毒駕犯行，已遭判處有期徒刑6月並併科罰金25萬元，仍於同年4月再犯本案第4次毒駕，顯見未記取教訓，原審僅判處有期徒刑6月，量刑顯屬過輕，檢察官上訴主張應撤銷改判並發監執行，以維護法秩序，為有理由。

    高等法院審酌，楊男有施用毒品前科，仍未戒除惡習並再次毒駕，明知毒品會影響駕駛能力，仍駕駛自用小貨車行駛市區道路，對交通安全造成危害，考量其犯後態度，並綜合犯罪動機及家庭經濟狀況等因素，改判處7月徒刑。

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