為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男獨攀西巒大山失聯5天！「跑山獸」加入搜救 家屬PO文盼奇蹟

    2026/03/14 10:40 記者陳冠備／彰化報導
    魏男家屬PO出魏男入山前身影，包括身穿寶藍色羽絨外套，希望山友協助提供線索。（民眾提供）

    魏男家屬PO出魏男入山前身影，包括身穿寶藍色羽絨外套，希望山友協助提供線索。（民眾提供）

    彰化縣59歲魏姓男子，10日獨自前往南投信義鄉單攻西巒大山，當晚突傳訊給妻子「我發生山難」後失聯，至今已進入第5天。當地消防局連日動員警義消搜索，甚至因風大、過熱折損2架空拍機，目前知名山難搜救志工「跑山獸」Petr Novotny也加入救援行列，今（14日）持續針對山徑5K熱區空拍，並下切山谷搜索，盼早日尋獲失聯者。

    魏男兒子昨夜於網路社群發文，詳細描述父親當天穿著：寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、藍色背包及黑色棒球帽，並整理西巒大山易迷路區域，包括人倫林道5K到7K岔路多、7K到9K山徑昏暗難辨，以及8K附近箭竹坡易偏離主線。他懇請山友協助留意周遭，「任何蛛絲馬跡，都可能成為爸爸回家的關鍵。」

    家屬表示，魏男10日清晨5點半抵達登山口，騎乘白色X-max黃牌重機，當晚8點43分傳出求救訊息後失聯，推測可能下山迷路或受傷受困。搜救人員今仍持續行動，兒子也呼籲民眾若發現線索，立即通報119或竹山分隊，盼奇蹟出現。

    南投西巒大山有彰化獨攀山友單攻失聯，搜救人員在山徑熱區以空拍機搜索。（南投縣消防局提供）

    南投西巒大山有彰化獨攀山友單攻失聯，搜救人員在山徑熱區以空拍機搜索。（南投縣消防局提供）

    知名山難搜救志工「跑山獸」Petr Novotny加入救援行列。（資料照）

    知名山難搜救志工「跑山獸」Petr Novotny加入救援行列。（資料照）

    魏男向家人發出山難求救訊息。（民眾提供）

    魏男向家人發出山難求救訊息。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播