男獨攀西巒大山失聯5天！「跑山獸」加入搜救 家屬PO文盼奇蹟

魏男家屬PO出魏男入山前身影，包括身穿寶藍色羽絨外套，希望山友協助提供線索。（民眾提供）

彰化縣59歲魏姓男子，10日獨自前往南投信義鄉單攻西巒大山，當晚突傳訊給妻子「我發生山難」後失聯，至今已進入第5天。當地消防局連日動員警義消搜索，甚至因風大、過熱折損2架空拍機，目前知名山難搜救志工「跑山獸」Petr Novotny也加入救援行列，今（14日）持續針對山徑5K熱區空拍，並下切山谷搜索，盼早日尋獲失聯者。

魏男兒子昨夜於網路社群發文，詳細描述父親當天穿著：寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、藍色背包及黑色棒球帽，並整理西巒大山易迷路區域，包括人倫林道5K到7K岔路多、7K到9K山徑昏暗難辨，以及8K附近箭竹坡易偏離主線。他懇請山友協助留意周遭，「任何蛛絲馬跡，都可能成為爸爸回家的關鍵。」

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家屬表示，魏男10日清晨5點半抵達登山口，騎乘白色X-max黃牌重機，當晚8點43分傳出求救訊息後失聯，推測可能下山迷路或受傷受困。搜救人員今仍持續行動，兒子也呼籲民眾若發現線索，立即通報119或竹山分隊，盼奇蹟出現。

南投西巒大山有彰化獨攀山友單攻失聯，搜救人員在山徑熱區以空拍機搜索。（南投縣消防局提供）

知名山難搜救志工「跑山獸」Petr Novotny加入救援行列。（資料照）

魏男向家人發出山難求救訊息。（民眾提供）

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