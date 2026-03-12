為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女車手被控黑吃黑遭綁架2天 獲釋後哭喊差點被「輪姦」

    2026/03/12 10:18 記者黃佳琳／高雄報導
    女詐騙車手被控黑吃黑遭擄走，獲釋後指控差點被「輪姦」。示意圖（資料照）

    擔任詐騙車手的小花（化名）被集團懷疑侵吞款項，集團派出男子王姓男子（通緝中）與21歲友人汪姓男子負責「討債」，兩男將小花帶往汽車旅館囚禁、凌虐兩天，還恐嚇「要找人輪姦妳」，小花最後以「繼續幫集團當車手」當作交換條件才獲釋，汪男被依妨害自由罪判刑5月，得易科罰金。

    判決指出，2023年10月31日，汪男與王男分別搭計程車及開車前往汽車旅館，並由汪男出面登記住房，兩人將小花帶至房間後，為了防止她逃跑，不僅輪流監控，還不時遮住她的眼睛，甚至用繩索綑綁其雙手，逼迫她吐出款項。

    小花被囚禁期間受盡煎熬，最後為了脫身，被迫答應「繼續幫集團當車手」當作交換條件，王、汪兩人才點頭放人，同年11月2日凌晨，小花獲釋後趕緊跑向附近的超商，傳訊求助友人才得以逃出。

    小花報警後，向警方指證這段驚魂記中，曾遭蒙眼綑綁後被逼脫衣、強拍性影像，甚至遭對方出言恫嚇「報警就散布照片」、「要找人輪姦妳」等語。

    不過，汪男在偵訊時全盤否認涉嫌恐嚇與妨害性隱私，辯稱是小花衣服沾到月經才讓她去洗澡，並指稱強拍照片是王男所為，他「只在旁邊看」。

    高雄地檢署偵查後認為，由於性影像與恐嚇部分僅有小花單方面指訴，且查無兩人犯意聯絡之具體證據，故僅就剝奪行動自由部分提起公訴。

    高雄地方法院審理時，法官考量汪男曾有公共危險前科，易科罰金執行完畢不到2年又再犯，構成累犯，顯見其對刑罰反應力薄弱，依共同犯剝奪他人行動自由罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

