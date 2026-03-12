鬼切碰撞小貨車竟落跑！駕駛超傻眼女騎士「以為沒事」 下場慘了

女騎士鬼切與小貨車發生碰撞。（民眾提供）

台中市北屯區近日發生一起肇逃案，一輛機車從左側突然切入，不慎與小貨車發生碰撞，卻未停車處理便逕自離開現場，警方獲報調閱監視器畫面，迅速鎖定涉案女騎士通知到案，除還原整起事故經過，女騎士也被依法開罰並須負擔賠償，還要面臨吊扣駕照處分，讓她懊悔直呼「代價真的太高了」。

第五分局交通分隊警員陳韋任9日獲報前往北屯區大連路與熱河路口處理交通事故，現場一輛小貨車停在路旁，駕駛王姓男子表示，車輛保險桿疑遭機車碰撞，但對方撞到後卻直接騎走，讓他相當錯愕。

警方起初以為是停等紅燈時追撞事故，但進一步調閱路口監視器畫面顯示，當時王男駕駛小貨車沿大連路行駛，在熱河路路口停等紅燈，號誌轉為綠燈準備起步時，一輛機車突然從左側「鬼切」插入車頭前方，兩車隨即發生碰撞。

然而，機車騎士賴姓女子（52歲）在碰撞後並未停車查看或報警處理，而是直接右轉熱河路往文心路方向騎離現場，警方循線通知賴女到案說，她表示當時確實有感覺到車輛碰撞造成晃動，但因自認沒有明顯車損，因此沒有停車處理，才會直接離開。

警方指出，駕駛人發生交通事故後，即使沒有明顯損壞或傷亡，也必須停車處理並報警釐清責任，不能自行離開，賴女除因未注意車前狀況肇事外，發生碰撞卻未依規定處理，將面臨1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月，得不償失。

女騎士隨即騎離現場。（民眾提供）

小貨車車頭有明顯撞痕。（民眾提供）

