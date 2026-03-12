2次騎車闖進法務部還朝「北檢之秤」噴漆 抗議魔人田山盛國今被訴

台北地檢署今日偵結，認定田山盛國（左二）涉犯妨害公務等罪，提起公訴。（資料照）

「抗議魔人」田山盛國去年4月14日連續兩次騎車闖進法務部，在大廳大鬧，被警方到場驅離。同年月17日因不滿台北地檢署指揮調查局搜索國民黨黨部，竟持綠色噴漆衝進北檢，朝銅製藝術品「北檢之秤」及看板噴漆，又被警方逮捕。台北地檢署今日偵結，認定田山盛國涉犯妨害公務等罪，提起公訴。

檢警調查，去年4月14日下午1時許，田山盛國因台北地檢署搜索、約談罷雙吳四騎士，竟騎車闖進設有門禁管制的法務部內，更強行將機車騎進大廳。保全人員即刻出面阻攔，田山男則大喊「法務部長出來」、「法務部長干預選舉、罷免」等語。

請繼續往下閱讀...

警方到場後，田山男仍不願離去，還揚言「沒有禁止騎機車進入大廳」，最後邊騎機車離開現場，沿路謾罵。

同日晚間22時45分，田山盛國又騎機車闖進法務部，不顧保全人員阻攔，大罵部長，還表示自己要陳情。保全人員表示下班時間沒有陳情服務後，見對方仍不願離開，只好報警處理；未料，田山男卻趁保全報警的時間點，闖進法務部108室「國會聯絡小組辦公室」，經部內秘書處科長及保全勸阻仍不願離去，經警方到場驅離後才離去。被依違反社會秩序維護法，裁罰8千元。

同年月17日，田山盛國又因不滿台北地檢署偵辦罷免涉不實連署案 檢調搜索國民黨北市黨部、約談主委總幹事等4人，竟持綠色噴漆衝進北檢，朝銅製藝術品「北檢之秤」及看板噴漆，被警方壓制逮捕。

檢察官偵訊後，認定田山盛國兩次侵入法務部並破壞北檢之秤的行為，已涉犯侵入住居罪及妨害公務中的毀損公務員職務上掌管之物品罪，提起公訴，犯案噴漆沒入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法