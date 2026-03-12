「我也曾被迫......」王婉諭挺新北割頸案家屬：別讓制度二度傷害

新北割頸案楊姓死者的父母2月13日開記者會痛斥乾兄妹判刑太輕，少年事件處理法不公。（資料照）

新北市「乾兄妹檔」郭姓少年及林姓少女2023年12月25日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，去年12月23日二審改判乾哥12年、乾妹11年，最高法院12日駁回上訴、全案定讞。時代力量黨主席王婉諭坦言：「我很清楚知道，在現行制度裡，被害人承受的不只是犯罪帶來的傷害，還有制度本身帶來的二度傷害。改變這件事，是我走進政治的原因。」

王婉諭昨於社群平台發文，2年多來，楊爸爸、楊媽媽不放棄任何一次出庭，忍受著每一次開庭帶來的煎熬，只為了得到真相、得到交代，「但他們得到了什麼」？楊爸爸一次次在法庭上揭開傷口、說出失去兒子的痛苦，那些陳述，最後卻幾乎沒有出現在判決書裡。身為被害人的家屬，在訴訟過程中卻無法透過律師得知加害人的背景或心理評鑑，只能被動等待判決結果。

在民事訴訟中，楊爸爸的住址被完整揭露在加害者面前，讓一個失去孩子的父親，還要承受被威脅的恐懼；判決定讞之後，被害家屬也無從得知加害者何時被假釋、無法表達意見，只能在不安中繼續生活。

王婉諭坦言：「這些事，我太熟悉了。曾經，我也必須透過媒體，才知道自己案件的進度；曾經，我也在程序中，被迫公開我家的地址。曾經，我也一次又一次，在眾人面前講述我最深的傷痛。」

「所以，我很清楚知道，在現行制度裡，被害人承受的不只是犯罪帶來的傷害，還有制度本身帶來的二度傷害。改變這件事，是我走進政治的原因。」在立法院這幾年，我們推動了許多改革。但在重大少年刑事案件中，被害者的處境依然艱難。她認同少年事件必須重視少年的健全成長，但被害者的權益，不該被當成保護少年的對立面。2件事，可以同時做到。

王婉諭最後說，今天早上，她會和楊爸爸以及委任律師李惠暄律師，一起到立法院前，正式提出改革訴求，呼籲立法院與司法院，正視被害者在少年司法中的困境。不讓被害者在制度裡再受一次傷，是我們能為承勳做的事。

「乾哥」割頸國中生後還PO照標註「最美的風景」死者爸崩潰批司法不公

「乾兄妹檔」割頸案律師言論離譜 律師協會發聲力挺家屬

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

