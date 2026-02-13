新北割頸案乾兄妹判12、11年 被害家屬控量刑過輕、少事法不公

新北割頸案楊姓死者的父母，痛斥乾兄妹判刑太輕，少年事件處理法不公。（記者翁聿煌攝）

新北「乾兄妹檔」郭姓少年及林姓少女2023年12月25日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，新北地院一審依殺人罪判郭姓乾哥9年、林姓乾妹8年，去年12月23日二審改判乾哥12年、乾妹11年，最高法院12日駁回上訴全案定讞，被害人父母認為判決太輕、司法不公，13日由新北市議員石一佑陪同出面控訴「少年事件處理法」是惡法，希望社會大眾能幫助他們討回公道。

楊父說，由於郭男、林女兩人屬未成年適用「少年事件處理法」，若依現行規定，不僅有期徒刑執行逾三分之一就可申請假釋，甚至前科還可以塗銷，現在定讞後，再去明陽中學矯正短短1年多以後，就能出獄，他希望認為2名凶手可教化的謝姓審判長，屆時能把他們帶回家教養。

楊父今天在發言時聲淚俱下、氣到直發抖，楊母一直在旁拍背安撫要他不要太激動，楊媽說，她沒想要兩人被判死刑或無期徒刑，但是法官和加害人律師一直以可教化為由，對加害人輕判，兩個凶手待在獄中短短2、3年就可以出來，不僅是社會的未爆彈，對社會和校園學生也沒有教育意義。

楊父說，讓被害人家屬最無法釋懷的是，楊生被殺倒在滿地血泊中，凶手竟然還拍照上傳社群，標註「最美的風景」，對方的律師為想讓凶手減刑，竟然還把教育局為被害人在社會局「好日子心大平台」的募款金額300多萬元，想用來折扺加害人的賠償金，法官在判決書上寫說加害人願意賠償200萬元，但實際上被害人家屬只拿到20萬元，顯然在加害人眼中人命毫不值錢。

楊母說，「少事法」在這個案子上，根本都是在保護加害人，如果此案被如此輕判，等於是在告訴社會大眾和不良青少年，不但可以殺人，而且還不用賠償，學生在原本以為安全的校園中，一樣無法讓家長感到安心，楊家希望社會大眾可以重視此事造成的影響，也幫助楊家爭取應有的公道與正義。

新北市議員石一佑（左）陪同楊父楊母開記者會，誓言為死者討回公道。（記者翁聿煌攝）

新北割頸案死者的父親，講到激動處不斷發抖拭涙。（記者翁聿煌攝）

