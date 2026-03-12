為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    夫妻共用電腦忘登出臉書 老公3年半激戰小三154次全曝光

    2026/03/12 09:00 記者蔡彰盛／新竹報導
    老公忘登出臉書，夫妻共用電腦跳出他3年半激戰小三154次記錄！（情境照）

    新竹曾女發現先生未從家中共用電腦登出臉書帳號，意外跳出與友人對話，稱詹女是他女友，深入調查發現老公3年半當中與詹女激戰摩鐵高達154次，還網購口交高潮液、潤滑液、跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等情趣用品，甚至連買3次密錄針孔手環，憤而對二人連帶求償精神慰撫金240萬元，新竹地院審理後判賠25萬。

    102年結婚的曾女說，113年2月在家中使用共用電腦，因先生陳男未登出其臉書帳號，無意中跳出通訊軟體Messenger訊息，她才發現先生與其友人對話訊息，內容係二人相約至日本北海道滑雪，陳男竟對友人稱詹女是他女朋友，二人同住一間房間。

    她深感錯愕，又發現陳男寫給詹女的情書，二人自111年起即頻繁前往不同的汽車旅館消費，更有許多至桃園華泰名品城、台北101等商場購買高價商品收據及發票，其中更有顯示購買客戶姓名係詹女，可見二人至遲於109年底即開始交往，至今至少逾3年半，期間至汽車旅館發生性關係次數高達154次！

    曾女更發現陳男多次在購物網站購買情趣用品（包含口交高潮液、潤滑液、跳蛋、自慰棒、SM皮革套件組等），甚至三次購買密錄針孔手環，憤而對二人連帶求償精神慰撫金240萬元。

    法官認為，根據事證，已足認被告二人往來情形係逾越社會通念所能容忍範圍，依社會一般觀念，足認已破壞配偶關係，且致曾女面臨婚姻破碎憂懼，造成精神上傷害且情節重大，最後判二人需連帶賠償25萬元。

