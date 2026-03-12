為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    月收40K水電工 為賺3.7K當車手慘吃牢飯

    2026/03/12 09:05 記者蔡政珉／苗栗報導
    月收40K水電工，稱賺3.7K當車手。示意圖。（資料照）

    月收40K水電工，稱賺3.7K當車手。示意圖。（資料照）

    自稱目前擔任水電工、月薪約4萬元的陳姓男子，加入暱稱「金鑽娛樂城」、「邁巴赫」等人所組成的詐騙集團擔任車手，2024年間在苗栗縣竹南鎮超商瘋狂提領現金，後來遭警方逮捕，苗栗地院法官近期審理後，依三人以上共同詐欺取財共3罪分別判處有期徒刑1年6個月、1年3個月、1年3個月，應執行期待陳男所涉其他案件審理後裁定。

    判決書指出，陳男於2024年9月間加入標榜投資獲利的詐騙集團，該集團成員在網路分頭撒餌，分別向黃姓、邱姓、謝姓民眾謊稱投資證券或股票可獲暴利，誘使3人將資金匯入詐團指定的人頭帳戶。陳男則於被害人匯款後密集在竹南鎮超商提款，其中還於一個小時內更換3家超商、提領16次贓款。

    陳男被逮後稱，他目前擔任水電工，月入4萬元，家中有祖父需扶養，擔任車手的犯罪所得共3700元。

    法官審理後，認為陳男正值壯年，不思循正當途徑獲取財物，竟然加入組織性詐欺集團擔任車手，不僅增加被害人追討損失的困難度，更嚴重影響社會治安，且迄今未與被害人和解，加上另涉他案，故先宣判此次所涉3案刑度。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播