月收40K水電工 為賺3.7K當車手慘吃牢飯

月收40K水電工，稱賺3.7K當車手。示意圖。（資料照）

自稱目前擔任水電工、月薪約4萬元的陳姓男子，加入暱稱「金鑽娛樂城」、「邁巴赫」等人所組成的詐騙集團擔任車手，2024年間在苗栗縣竹南鎮超商瘋狂提領現金，後來遭警方逮捕，苗栗地院法官近期審理後，依三人以上共同詐欺取財共3罪分別判處有期徒刑1年6個月、1年3個月、1年3個月，應執行期待陳男所涉其他案件審理後裁定。

判決書指出，陳男於2024年9月間加入標榜投資獲利的詐騙集團，該集團成員在網路分頭撒餌，分別向黃姓、邱姓、謝姓民眾謊稱投資證券或股票可獲暴利，誘使3人將資金匯入詐團指定的人頭帳戶。陳男則於被害人匯款後密集在竹南鎮超商提款，其中還於一個小時內更換3家超商、提領16次贓款。

請繼續往下閱讀...

陳男被逮後稱，他目前擔任水電工，月入4萬元，家中有祖父需扶養，擔任車手的犯罪所得共3700元。

法官審理後，認為陳男正值壯年，不思循正當途徑獲取財物，竟然加入組織性詐欺集團擔任車手，不僅增加被害人追討損失的困難度，更嚴重影響社會治安，且迄今未與被害人和解，加上另涉他案，故先宣判此次所涉3案刑度。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

