休旅車闖平交道遭台鐵貨運列車撞上 網傳駕駛是「自己人」

休旅車闖平交道被台鐵貨運車撞上，網傳駕駛是台鐵「自己人」。（民眾提供）

一輛休旅車於昨天晚間7點多經過台鐵位於苗栗縣通霄鎮新埔里秋茂園附近平交道時，因闖越平交道遭台鐵貨運車撞上，臉書粉專「三鐵事故通報平台」爆料，當時闖越平交道的休旅車駕駛竟是台鐵自己人。

通霄警分局昨晚第一時間獲報前往處理，初步了解為休旅車男駕駛當時見柵欄逐漸放下仍直接闖入平交道，結果發現台鐵貨車已經駛來，導致台鐵貨車撞上休旅車，台鐵新埔至通霄間一度只能單線雙向行車，上、下行各次列車均有延誤。

通霄警方後來轉交給鐵路警方處理，但後來臉書粉專三鐵事故通報平台轉發驚人訊息，該名駕駛為台鐵自己人，不是一般路人，而是明明熟悉鐵路運作、理應更清楚安全規範的人。

該PO文並指，事故發生在晚間19:08，但退勤時間是19:30，人卻已經出現在平交道違規闖越，等於在值勤時間擅離職守。若人早已離開，那辦公室裡的退勤紀錄又是誰簽的？這種情況不只是紀律問題，更是對職業誠信的踐踏。

不過，相關訊息鐵道警方至今仍未證實，無法確定網傳訊息是否為真。

