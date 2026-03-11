股市波動進場海撈？網路理專慫恿投資 54歲婦說詞反覆保住468萬

婦人到壽險公司臨櫃欲提領468萬鉅款，行員發覺有異通報警方，北投分局石牌派出所巡佐林耀珉、警員林毅、鄭嘉謙到場後不斷勸說，婦人才打消念頭。（記者劉慶侯翻攝）

54歲婦人「阿麗」見近日股票起伏，被網路上所謂的投資專家慫恿，想要下海大賺一筆，殊不知遇到詐騙集團扮演的理財專員；她急忙到保險公司欲提領468萬元，所幸被服務專員和警方及時攔阻，她一輩子攢下的私房錢才未付諸流水。

北市警石牌派出所前日上午9時許，接獲國泰人壽陽明服務中心通報，有一名婦人臨櫃提領高達468萬元鉅款。當時專員關懷詢問，但對方表示提款並無特別理由，僅欲將現金存放於家中，且眼神閃爍神情略顯慌張，專員驚覺有異，通報警方查處。

3員警到場，「阿麗」說詞反覆不一，起初聲稱是想用於「房屋裝潢」，隨後又改口「購買房地產」，種種跡象顯示疑似遭到詐騙集團話術操縱。

警方與國泰人壽專員耐心勸阻，並輔以相關識詐案例宣導與分析，阿麗恍然大悟，意識到自己險遭詐騙，隨即打消領款念頭。

北投分局表示，一旦遇要求匯款、提領現金，務必提高警覺，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，多一分查證，少一分損失，守住辛苦錢。

