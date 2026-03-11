為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    股市波動進場海撈？網路理專慫恿投資 54歲婦說詞反覆保住468萬

    2026/03/11 21:21 記者劉慶侯／台北報導
    婦人到壽險公司臨櫃欲提領468萬鉅款，行員發覺有異通報警方，北投分局石牌派出所巡佐林耀珉、警員林毅、鄭嘉謙到場後不斷勸說，婦人才打消念頭。（記者劉慶侯翻攝）

    婦人到壽險公司臨櫃欲提領468萬鉅款，行員發覺有異通報警方，北投分局石牌派出所巡佐林耀珉、警員林毅、鄭嘉謙到場後不斷勸說，婦人才打消念頭。（記者劉慶侯翻攝）

    54歲婦人「阿麗」見近日股票起伏，被網路上所謂的投資專家慫恿，想要下海大賺一筆，殊不知遇到詐騙集團扮演的理財專員；她急忙到保險公司欲提領468萬元，所幸被服務專員和警方及時攔阻，她一輩子攢下的私房錢才未付諸流水。

    北市警石牌派出所前日上午9時許，接獲國泰人壽陽明服務中心通報，有一名婦人臨櫃提領高達468萬元鉅款。當時專員關懷詢問，但對方表示提款並無特別理由，僅欲將現金存放於家中，且眼神閃爍神情略顯慌張，專員驚覺有異，通報警方查處。

    3員警到場，「阿麗」說詞反覆不一，起初聲稱是想用於「房屋裝潢」，隨後又改口「購買房地產」，種種跡象顯示疑似遭到詐騙集團話術操縱。

    警方與國泰人壽專員耐心勸阻，並輔以相關識詐案例宣導與分析，阿麗恍然大悟，意識到自己險遭詐騙，隨即打消領款念頭。

    北投分局表示，一旦遇要求匯款、提領現金，務必提高警覺，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，多一分查證，少一分損失，守住辛苦錢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播