澳男遭下毒！母發現老鼠藥急奔醫院 撞見蛇蠍女疑下手

來台交換學生澳洲男子蕭雷（Alex Shorey）疑遭前任女友楊錦屏3度下老鼠藥險身亡。台北地方法院今（11）日開庭審理，蕭母認為，楊女對蕭雷的控制欲極強，不只飲食，連注射藥物位置都會干預。另外，蕭母在楊女家中發現老鼠藥當晚，在她抵達醫院時，當場撞見楊女鼓勵蕭雷多喝她準備的飲料，懷疑她有在飲料中混入毒物。

蕭母證稱，她在楊錦屏住家幫兒子蕭雷打包行李時，在衣櫥發現一個女用包，看到裡面一個印有老鼠圖案的塑膠罐和一副手套。當下，她感到驚恐，暫停打包，急奔醫院確認住院的蕭雷是否還活著，趁楊女去上廁所時，叮囑蕭雷要小心楊女提供的食物。

楊女的辯護律師質疑，為何當時認為是楊女下藥，卻仍讓她照顧蕭雷？蕭母回答，她擔心這樣會驚擾楊女，她也利用這段時間蒐集更多的證據，不希望楊女發現異狀後逃出台灣。

檢察官詢問，蕭雷住院以後，主要由誰照顧？蕭母說，在楊女的堅持下，大多由楊女自己照顧，有時會她試圖想照顧，楊女都會介入，甚至連夜間照顧都一手包辦。蕭母說，曾表明可以幫忙，但都會被楊女拒絕。

蕭母說，蕭雷住院期間，飲食大多由楊女負責處理，她也會準備果汁、可樂和運動飲料。醫護人員的藥都會交給楊女，甚至連注射藥物位置都由她決定。蕭母認為，楊女的控制欲很強，總是渴望掌握服藥的主導權。

蕭母提到，平時蕭雷服藥時會搭配飲料，楊女也曾鼓勵他多喝飲料，她也看過楊女將泡好的茶倒入紙杯，拿給蕭雷飲用。而在發現老鼠藥的那個晚上，她急奔醫院後，走進病房，竟撞見楊女「要蕭雷多喝點飲料」。當時隔著布簾，楊女和蕭雷並沒有發現蕭母，當下她也沒有阻止這件事情，因為她擔心楊女會起疑逃出台灣，當天蕭雷的身體狀況也不太好。

