中市「葫蘆墩高級救護隊」揭牌 消防局長盼OCHA急救率提升至50％

台中市消防局第一救災救護大隊「葫蘆墩高級救護隊」，在消防局長孫福佑授旗下成軍！（記者歐素美攝）

台中市消防局第一救災救護大隊「葫蘆墩高級救護隊」成軍揭牌！宣告北台中首支高級救護隊正式成軍，象徵台中市緊急救護體系再升級；消防局長孫福佑表示，台中市去年OCHA成功急救率已達41%，希望能提升到50%。

孫福佑表示，隨著豐原、潭子、大雅、神岡及后里等地區人口成長與交通往來頻繁，民眾對高品質緊急救護服務的需求日益增加。「葫蘆墩高級救護隊」的成立，將有效強化北台中到院前救護能量，為市民爭取更多生命搶救的黃金時間。

孫福佑表示，他在新竹縣消防局長時，OCHA急救率約20%，這是很不容易的成績，結果來台中時，我們的OCHA的成功急救率已28%，當時很驚訝，去年更達41%，感謝市長的支援及支持及前局長曾進財奠定的基礎。

孫福佑指出，台中市消防局每年都有40名同仁接受TP（高級救護技術員）的訓練，並考照成功，TP人數從原本的78人，目前已增加至285人，讓台中市高級救護品質逐年提升，高救隊是醫療體系急診室的前端延伸到病患的所在地，2年前亞大醫院急診主任鍾侑庭醫師帶領警義消前往美國西雅圖學習考察，西雅圖OCHA急救率是全國美最高達50%，期望我們OCHA急救率也能提升到50%。

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等，今天也都出席這項揭牌典禮。

